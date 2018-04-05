Uçamayan Ebabil Kuşu emin ellerde

Pendik’te uçamaz halde bulunan bir Ebabil Kuşu, veteriner hekim tarafından muayene edildikten sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevlilerine teslim edildi.
Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla Sahil Meydanı’nda stant kuran Pendik Belediyesi ve Orman Su İşleri Bakanlığı İstanbul Şubesi, Pendiklilerin dikkatini sokaklardaki minik dostlara çekti. Uçamaz halde bulunan bir Ebabil Kuşu da vatandaşlar tarafından görevlilere teslim edildi.
Sahil Meydanı’nda gün boyu süren etkinlikte sokak hayvanları için mama, beslenme ve su kapları, boyama kitapları, köpekler için frizbi gibi çeşitli hediyeler dağıtıldı. Ayrıca Pendik Belediyesinin sokak hayvanları için yaparak çeşitli noktalarda hizmete sunduğu kedi evleri, kuş evleri, otomatik su kapları ve geri dönüşümle çalışan beslenme ünitesi gibi çeşitli uygulamalar sergilendi. Büyükleri bilgilendiren, küçüklerin ise ilgisini çeken etkinlikte Pendik Belediyesi veterinerleri, sahipleri tarafından getirilen kedi ve köpekleri de kayıt altına alarak aşılarını yaptı.
Koruma altına alındı
Sokak Hayvanları Günü’nde uçamayan bir Ebabil Kuşu da vatandaşlar tarafından bulunarak Pendik Belediyesi standına gerildi. Kuran-ı Kerim’de de adı geçen Ebabil Kuşu görevli veteriner hekim tarafından muayene edildi. Kuşun herhangi bir yarasının bulunmadığı, ancak yere indiği için uçma zorluğu çektiği saptandı. Baharın müjdesi olarak da bilinen ve ilgi odağı olan Ebabil Kuşu, aynı yerde standı bulunan Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevlilerine teslim edildi.
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