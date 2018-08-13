Uçamayan yavru kerkenez koruma altına alındı

Iğdır'da, köylülerce bulunan ve uçamadığı anlaşılan yavru kerkenez korumaya alındı.

Tuzluca ilçesinde, uçma yeteneği gelişmemiş yavru kerkenez kuşunu arazide bulan ve bir süre besleyen köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürülüğüne bildirdi.

Köye giden ekipler, yavru kuşu alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirdi.

Burada veteriner kontrolünde beslenen yavru kerkenez, uçma yeteneği gelişene kadar koruma altında tutulacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mete Türkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuşun uçma yeteneğinin daha gelişmediğini belirtti.

Türkoğlu, dişi kerkenezi, uçmaya başladığında doğal yaşam alanına bırakacaklarını kaydetti.

