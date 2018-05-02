"Uçan motosikletler" sezonu açtı

Antalya'da, uçan motosikletler, akrobatlar ve ip cambazlarının birbirinden riskli şovlarına yer verilen çadır gösteri merkezinde sezon açıldı.
"Adrenalina" isimli gösteriyle Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde sezonu açan çadır gösteri merkezindeki etkinlikte farklı ülkelerden 40 sanatçı yer aldı. Gösterinin "çılgın küre" ve "uçan motorlar" bölümünü özellikle Rusya, Ukrayna, Hollanda ve Almanya'dan tatil için Antalya'ya gelen turistler, heyecan dolu bakışlarla izledi.
İp cambazları ve akrobatların da olduğu gösteride motosikletlilerin 40 metrelik rampalardan atlayarak sahneye ulaşmaları beğeni topladı. Çelik kürenin içinde tur atan 7 motosikletlinin performansı ise izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.
Altı ayda 100 bine yakın yerli ve yabancı tatilciyi ağırlaması beklenen, 4 bin metrekare alanda kurulu gösteri merkezindeki etkinlikler salı, perşembe ve cuma günleri yapılacak.
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