"Uçan parmaklar"ın birincilik gururu

YAVUZ EMRAH SEVER - Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu (MYO) Hukuk Bölümü Adalet Programı öğrencileri, "11. Ulusal Klavye Yarışması"nda hem ferdi hem de takım sıralamasında birinci olmanın gururunu yaşıyor. Üniversitelerin Adalet Meslek Yüksekokulları ve Adalet programlarından öğrencilerin katılımıyla Türk standart klavyesi olan F klavye kullanımını teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla 3-4 Mayıs'ta Gazi Üniversitesinde düzenlenen yarışmada, ferdi sıralamada birinci olan Çınarcık MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı 2. öğrencisi Mahmut Alkan, sınıf arkadaşı Tunay Osmanoğlu ile takım sıralamasında da birinciliği elde etti. Yalovalı öğrenciler, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi gibi köklü üniversitelerin de aralarında bulunduğu 26 üniversiteden 55 öğrenciyi geride bıraktı. - "Türkçeye en uygun klavye" Çınarcık MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Bayram Karakurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda öğrenim gören öğrencilerin özellikle son 3 yılda klavye alanında çok ciddi başarılar elde ettiğini söyledi.

Karakurt, bu süreçte 3 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülükleri bulunduğunu, başarının okula olan talebi artırdığını ifade ederek "Mezun olduktan sonra zabıt katipliği gibi özellikle büroda çok ciddi hızlı yazabilmeleri, istihdam alanında onlara çok ciddi bir başarı sağlıyor. O nedenle de memuriyet adına birazcık kendilerini ön plana atmış oluyorlar." diye konuştu. Çınarcık MYO Hukuk Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Necmettin Çakır da MYO'lardan yetişmiş kaliteli elemanlara ihtiyaç olduğunu, bu noktadan hareketle bilgisayar laboratuvarını kurduklarını belirtti. Öğrencileri sıkı bir çalışma temposuyla bu noktaya getirdiklerini vurgulayan Çakır, "Meslek edinmeleri açısından da adliyelerde zabıt katibi olarak veya ceza infaz kurumlarında zabıt katibi olarak çalışmaları gerekiyor. Bu yeteneği edindikleri zaman mesleki açıdan da yeterli seviyeye gelmiş oluyorlar." ifadelerini kullandı. Öğretim görevlisi Özgür Doğan Gürcü de F klavyenin kamuda zorunlu hale geldiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

"Biz de F klavye eğitimi ve desteklenmesi konusunda bu konuya dikkat çekmek istiyoruz. F klavye bilimsel olarak da kanıtlanmış, Türkçeye en uygun klavye. Yarışmalarda birçok derece alınmış. Dolayısıyla bunun desteklenmesi ve farkındalığının artırılmasıyla ilgili bir çabamız var." değerlendirmesinde bulundu. - "Benim için gerçekten gurur verici" Öğrencilerden Mahmut Alkan, çevresinin tavsiyesi üzerine bu bölümü seçtiğini dile getirdi. Yalova Üniversitesini orada iyi bir şekilde temsil ettiği için çok mutlu olduğunu, gelecekte daha iyi başarılara imza atmayı hedeflediğine işaret eden Alkan, şunları söyledi: "Orada stres, heyecan ve beraberinde yanlış yazma korkusu vardı ama o heyecanı yendim. Az yanlışla birinci oldum. Benim için gerçekten gurur verici. Yarışmada 4 bin 400 vuruş ve 3 hata yaparak birinci oldum. Grup branşında da Tunay Osmanoğlu arkadaşım ve ben birincilik getirdik. Yaklaşık olarak 4 bin 300 derecemiz vardı." Alkan, mezun olduktan sonra KPSS'ye girip katip olarak atanmak istediğini vurguladı.