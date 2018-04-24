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‘UCI Dağ Bisikleti Avrupa Şampiyonası’ yarışları Konya’da yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 15:42 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ’UCI Dağ Bisikleti Avrupa Şampiyonası’ yarışları Konya’da yapıldı.Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Konya Büyükşehir Belediyesince organize edilen ’UCI Dağ Bisikleti Avrupa Şampiyonası’ yarışları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ’UCI Dağ Bisikleti Avrupa Şampiyonası’ yarışları Konya’da yapıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Konya Büyükşehir Belediyesince organize edilen ’UCI Dağ Bisikleti Avrupa Şampiyonası’ yarışları tamamlandı. Konya’nın tanıtılmasına önemli katkı sağlayan ve bisiklete ilgiyi arttırması beklenen organizasyon, 2019’da Konya’daki yarışların UCI seviyesinden en üst seviye olan C1 kategorisine yükseltilmesi için de büyük önem taşıyor. Sporcuların gerek parkurun tekniği, gerekse de güzelliği bakımından tam not verdiği yarışlara toplam 280 bisikletçi katıldı.
Yarışlar sonunda dereceye girenler, Tavusbaba’da düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Elit Erkekler Kategorisinde Timofei Ivanov birinci olurken, ikinci Kadir Kelleci, üçüncü ise Serdar Anıl Depe oldu. Esra Kürkçü Elit Kadınlar Kategorisinde birinciliği elde ederken ikinci Ayşe Çakır, üçüncülüğü ise Semra Yetiş elde etti. Sporculara kupa ve madalyalarını Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hüseyin Eşgin, Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Daire Başkanı Fatih Sert, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Spor İl Müdürü Ömer Ersöz ve diğer yetkililer verdi.

‘UCI Dağ Bisikleti Avrupa Şampiyonası’ yarışları Konya’da yapıldı

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‘UCI Dağ Bisikleti Avrupa Şampiyonası’ yarışları Konya’da yapıldı

‘UCI Dağ Bisikleti Avrupa Şampiyonası’ yarışları Konya’da yapıldı
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‘UCI Dağ Bisikleti Avrupa Şampiyonası’ yarışları Konya’da yapıldı

‘UCI Dağ Bisikleti Avrupa Şampiyonası’ yarışları Konya’da yapıldı
3 / 6

‘UCI Dağ Bisikleti Avrupa Şampiyonası’ yarışları Konya’da yapıldı

‘UCI Dağ Bisikleti Avrupa Şampiyonası’ yarışları Konya’da yapıldı
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‘UCI Dağ Bisikleti Avrupa Şampiyonası’ yarışları Konya’da yapıldı

‘UCI Dağ Bisikleti Avrupa Şampiyonası’ yarışları Konya’da yapıldı
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‘UCI Dağ Bisikleti Avrupa Şampiyonası’ yarışları Konya’da yapıldı

‘UCI Dağ Bisikleti Avrupa Şampiyonası’ yarışları Konya’da yapıldı
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‘UCI Dağ Bisikleti Avrupa Şampiyonası’ yarışları Konya’da yapıldı

‘UCI Dağ Bisikleti Avrupa Şampiyonası’ yarışları Konya’da yapıldı
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