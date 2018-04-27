HABER

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Balıkesir'de toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 23:50 | Son Güncelleme

Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Balıkesir'in Edremit ilçesinde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" temasıyla gerçekleştirilen toplantıya 13 ülkeden 169 üye katıldı

BALIKESİR (AA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu, Balıkesir'de bir araya geldi.

Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Edremit ilçesindeki bir otelde, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" temasıyla gerçekleştirilen toplantıya 13 ülkeden 169 üye katıldı.

Türkiye, Lübnan, Afganistan, Filistin, Yemen, İspanya, Kuveyt, Hollanda, Suriye, Senegal, Ürdün, Çekya ve Almanya'dan üyelerin katıldığı ve 3 gün sürecek toplantının moderatörlüğünü UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman yaptı.

Lübnan Deirnbouh Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Muhammed Saadieh'in de katıldığı toplantıda, gündem maddeleri kabul edildi. Faaliyet raporu, 2017 yılı mali raporu, 31 Mart 2018 tarihli ara rapor, 2018 yılı Ombudsman Raporu da karara bağlandı.

Toplantıda ayrıca UCLG-MEWA 2018 Yılı Faaliyet Programı güncellendi, 2018-2020 stratejik öncelikleri onaylandı, üyelik hareketleri görüşüldü ve UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi sunumlarını gerçekleştirdi.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde üç gün sürecek toplantıda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panelinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını, sürdürülebilir kalkınmanın bir kesişim noktası olarak belirtildiğini Duman, "Biz sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu devam ettirmek arzusundayız." diye konuştu.

UCLG-MEWA Eş Başkanı Saadieh de UCLG-MEWA olarak 2015 yılından bu yana sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Birleşmiş Milletlerden sonra dünyanın en büyük ikinci teşkilatı olduklarını belirten Saadieh, "O yüzden bu gündeme özellikle önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bu toplantıya ev sahipliği yapmanın haklı gururunu ve onurunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesiBedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi
ABD, Türkiye'yi tebrik ettiABD, Türkiye'yi tebrik etti
CHP'den Saadet Partisi'ne 20 vekil teklifiCHP'den Saadet Partisi'ne 20 vekil teklifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Böl Edremit

En Çok Okunan Haberler

UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi!

UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi!

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

İşte Tosun'un melekleri...

İşte Tosun'un melekleri...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Kore tweeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Kore tweeti

FETÖ'nün kilit ismi Türkiye'ye iade edildi

FETÖ'nün kilit ismi Türkiye'ye iade edildi

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik yaşı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik yaşı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Öğrenci affı mı geliyor? Başbakan Yıldırım'dan gençlere müjde!

Öğrenci affı mı geliyor? Başbakan Yıldırım'dan gençlere müjde!

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.