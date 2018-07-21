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'Uçmayan Köy Kalmasın' projesiyle köylüler ilk kez uçağa bindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 16:53 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında bulunan Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nin 'Uçmayan Köy Kalmasın' projesi kapsamında düzenlediği uçuşlara, Aşağıkepen ve Yukarıkepen köylüleri katıldı.

'Uçmayan Köy Kalmasın' projesiyle köylüler ilk kez uçağa bindi

Hakan TÜRKTAN/SİVRİHİSAR (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında bulunan Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nin 'Uçmayan Köy Kalmasın' projesi kapsamında düzenlediği uçuşlara, Aşağıkepen ve Yukarıkepen köylüleri katıldı. Etkinlikte 150 kişi ilk kez uçağa binip, kısa süreli uçuş yaptı.
Sivrihisar Sportif Havacılık Merkezi'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe daha önce Sivrihisar ilçesine bağlı köy olan Aşağıkepen ve Yukarıkepen Mahallesi'nde oturan 150 kişi katıldı. Daha önce hiç uçağa binmemiş olan köylüler, Cessna 172 tipi uçakla 15'er dakika süreyle ücretsiz uçtu.
Havacılık Merkezi Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Işıl Görenoğlu, bugüne kadar 10 köyde yaklaşık 2 bin kişiyi gökyüzüyle buluşturduklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Bugün Kepen köyleri uçuşu düzenledik. Buraya yakın olan Aşağıkepen ve Yukarıkepen köylülerimizi gökyüzüyle buluşturuyoruz. Bu kamu yararına olan hizmetlerimizden bir tanesi ve sosyal sorumluluk projesi. Amacımız havacılık kültürünü, havacılık sevgisini insanlarımıza aşılamak, onları gökyüzüyle tanıştırmak ve havacılığı sevdirmek. Bu amaçla bugüne kadar 2 binden fazla vatandaşımızı ücretsiz olarak gökyüzüyle buluşturduk. Şimdiye kadar 10 kadar köyümüzü uçurduk."
OTİZM HASTASI BÜLENT İLK KEZ UÇTU
Kocaeli'nden etkinlik için ailesiyle birlikte gelen Levent Turası, otistik oğlu Bülent Can Turası (19) ile uçtu. Baba Levent Turası, ünlü akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk'ün daveti üzerine geldiklerini ve oğlunun uçuş sırasında çok olumlu tepkiler verdiğini ifade ederek, "Ali İsmet Öztürk ile 2013 yılında Kuşadası'ndaki uçuşunda tanıştım. O yıldan beri onun uçuşlarını takip ederek, ailecek katılmaya çalışıyoruz. Ona çok teşekkür etmek istiyorum. Oğlum 2 yaşından beri otizm hastası. Hiç uçma deneyimi olmamıştı. Oğlumun uçarken tepkilerini görmek adına kendisinden rica ettik. Sağ olsun bizi kırmadı, davet etti. Oğlum uçuştan çok keyif aldı. Hiç ummadığım şekilde olumlu tepki verdi. Uçak ilk kalkışı sırasında benim koluma girerek, refleks hareketleri verdi. Bir korku hissettiğini zannettmiyorum. Bu da bizim için bir tecrübe oldu. Büyük uçaklarla uçuyorduk ama motor sesini yakından duymak ayrı bir zevk. Çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Köylülerden İbrahim Tezcan ise "Havacılık küçüklükten beri merakımız. Askerde paraşütçü olarak birkaç kez uçmak nasip oldu ama sivilde yaşayamadık. Burada böyle bir şeyi deneyeceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

'Uçmayan Köy Kalmasın' projesiyle köylüler ilk kez uçağa bindi'Uçmayan Köy Kalmasın' projesiyle köylüler ilk kez uçağa bindi'Uçmayan Köy Kalmasın' projesiyle köylüler ilk kez uçağa bindi'Uçmayan Köy Kalmasın' projesiyle köylüler ilk kez uçağa bindi

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