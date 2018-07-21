'Uçmayan Köy Kalmasın' projesiyle köylüler ilk kez uçağa bindi

Hakan TÜRKTAN/SİVRİHİSAR (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında bulunan Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nin 'Uçmayan Köy Kalmasın' projesi kapsamında düzenlediği uçuşlara, Aşağıkepen ve Yukarıkepen köylüleri katıldı. Etkinlikte 150 kişi ilk kez uçağa binip, kısa süreli uçuş yaptı.

Sivrihisar Sportif Havacılık Merkezi'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe daha önce Sivrihisar ilçesine bağlı köy olan Aşağıkepen ve Yukarıkepen Mahallesi'nde oturan 150 kişi katıldı. Daha önce hiç uçağa binmemiş olan köylüler, Cessna 172 tipi uçakla 15'er dakika süreyle ücretsiz uçtu.

Havacılık Merkezi Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Işıl Görenoğlu, bugüne kadar 10 köyde yaklaşık 2 bin kişiyi gökyüzüyle buluşturduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün Kepen köyleri uçuşu düzenledik. Buraya yakın olan Aşağıkepen ve Yukarıkepen köylülerimizi gökyüzüyle buluşturuyoruz. Bu kamu yararına olan hizmetlerimizden bir tanesi ve sosyal sorumluluk projesi. Amacımız havacılık kültürünü, havacılık sevgisini insanlarımıza aşılamak, onları gökyüzüyle tanıştırmak ve havacılığı sevdirmek. Bu amaçla bugüne kadar 2 binden fazla vatandaşımızı ücretsiz olarak gökyüzüyle buluşturduk. Şimdiye kadar 10 kadar köyümüzü uçurduk."