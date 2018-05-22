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UCM'den Filistin açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 23:02 | Son Güncelleme

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensuda: - "Ofisim yapılan ön incelemede önemli yol katetti ve bu inceleme aynı şekilde devam edecektir"

LAHEY (AA) - Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensuda, bugün Filistin hükümetinin İsrail'in katliamlarıyla ilgili UCM'ye teslim ettiği dosya konusunda mahkeme başkanını bilgilendirdiğini açıkladı.

UCM Savcısı Bensuda, yaptığı yazılı açıklamada, 2015 yılında Filistin'deki duruma yönelik soruşturma açılabilmesi için ön inceleme başlatıldığını belirterek, "Ofisim yapılan ön incelemede önemli yol katetti ve aynı şekilde devam edecektir." dedi.

Bensuda, "Daha önce başlatılan ön incelemede işlenen suçlar hakkında verilen bilgilerin kimin tarafından ulaştırıldığı önemli değil. Her halükarda ofisim elde edilen bilgiyi bağımsız değerlendirip analiz edecektir." ifadesini kullandı.

Teslim edilen bir dosya veya yapılan bir başvurunun doğrudan bir inceleme baştılması anlamına gelmediğini kaydeden Bensuda, açıklamasında, "Fakat eğer teslim edilen dosyada inceleme değeri taşıyan veriler görürsem inceleme başlatılmasına kararı ben vereceğim. O zaman inceleme başlatılması için savcının mahkemeden yetki almasına gerek kalmaz." diye konuştu.

Bensuda, bu konuda ve diğer konularda her zaman kendisine verilen yetkiye göre karar vereceği konusunda şüphe duyulmaması gerektiğini kaydetti.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki bugün UCM'ye, Yahudi yerleşim birimleri ve savaş suçu işleyen İsrailliler ile ilgili dosyayı teslim etmişti.

İsrailli askerlerin, ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere ateş açması sonucu 65 kişi şehit olmuş, binlerce Filistinli yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Hollanda israil Uluslararası Ceza Mahkemesi

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