UCM'den Gazze açıklaması

LAHEY (AA) - Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensuda, İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında yaşanan olaylara müdahalede orantısız güç kullanmasından endişe duyduğunu bildirdi.

UCM savcısı Bensuda, yaptığı yazılı açıklamada, 30 Mart'ta başlayan "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde İsrail askerleri tarafından 27 kişinin öldürüldüğü ve binlerce kişinin yaralandığını hatırlatarak, "Gazze'de yaşanan olaylardaki gibi bir halka karşı yapılan şiddet uygulaması UCM'nin Roma statüsü altında suç teşkil edebilir. Gazze sınırında büyük gösteri çerçevesinde kötüye giden durumdan ve şiddetten büyük endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

Bensuda, "Filistindeki durumla ilgili ofisim tarafından ön araştırma yapıldığını bütün taraflara hatırlatmak isterim. Ön araştırma bir soruşturma olmasada, Filistindeki duruma ilişkin iddia edilen yeni bir suç ofisim tarafından yapılan araştırmaya eklenecektir. Bu son haftalarda yaşananlar ve gelecekte yaşanabilecek olaylar için geçerlidir." değerlendirmesinde bulundu.