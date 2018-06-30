UCM'nin İsrail'e karşı soruşturma başlatması talebi

Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, Gazze Şeridi'nde barışçıl göster düzenleyen Filistinlilere karşı işgalci İsrail ordusunun işlediği, savaş suçu niteliğindeki suçlara karşı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) soruşturma başlatmasını istedi.

Merkez tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin uluslararası hukuka aykırı sistematik suçlar işlediğine dair yeterli bilgi olduğu belirtilerek, UCM'den bu bilgiler ışığında Gazze sınırındaki cinayetler ve sivillerin kasıtlı olarak hedef alınması vakaları için soruşturma açması talep edildi.

İşgal güçlerinin eylemlerinin ağır ve sistematik uluslararası hukuk ihlallerini barındırdığı ve bunların savaş suçu mesabesinde olduğu vurgulandı.

İsrail ordusunun sivilleri kasıtlı olarak öldürdüğü yinelenen açıklamada, insani görevlerini yerine getirmeleri, yaralıları kurtarmalarını engellemek için hatta sağlık ekiplerinin, ambulansların ve ekipmanlarının hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Geçen aylar boyunca sahadan alınan veriler, işgal ordusunun hayatları için hiçbir tehdit teşkil etmeyen sivillere karşı kasıtlı cinayet işlediklerini ve kasıtlı olarak ağır şekilde yaraladıklarını göstermiştir." ifadesi kullanıldı.