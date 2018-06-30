UCM'nin İsrail'e karşı soruşturma başlatması talebi

Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, Gazze Şeridi'nde barışçıl göster düzenleyen Filistinlilere karşı işgalci İsrail ordusunun işlediği, savaş suçu niteliğindeki suçlara karşı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) soruşturma başlatmasını istedi.
Merkez tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin uluslararası hukuka aykırı sistematik suçlar işlediğine dair yeterli bilgi olduğu belirtilerek, UCM'den bu bilgiler ışığında Gazze sınırındaki cinayetler ve sivillerin kasıtlı olarak hedef alınması vakaları için soruşturma açması talep edildi.
İşgal güçlerinin eylemlerinin ağır ve sistematik uluslararası hukuk ihlallerini barındırdığı ve bunların savaş suçu mesabesinde olduğu vurgulandı.
İsrail ordusunun sivilleri kasıtlı olarak öldürdüğü yinelenen açıklamada, insani görevlerini yerine getirmeleri, yaralıları kurtarmalarını engellemek için hatta sağlık ekiplerinin, ambulansların ve ekipmanlarının hedef alındığı kaydedildi.
Açıklamada, "Geçen aylar boyunca sahadan alınan veriler, işgal ordusunun hayatları için hiçbir tehdit teşkil etmeyen sivillere karşı kasıtlı cinayet işlediklerini ve kasıtlı olarak ağır şekilde yaraladıklarını göstermiştir." ifadesi kullanıldı.
El-Mizan İnsan Hakları Merkezi'nin açıklamasında ayrıca uluslararası topluma işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan sivillerin korunması için acilen harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.
Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 130'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, 14 binden fazla Filistinli yaralandı. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında, 2 gazeteci, 2 sağlık çalışanı da yer alıyor.
Kocaeli'de üst geçitte cinsel istismar skandalı! Dehşetten çığlıkları kurtardı!
TRT'de şok ayrılık! Sunucu Zafer Kiraz TRT’den istifa etti
Ağrı'da kaybolan minik Leyla'yı bulmak için avcılar Batman'dan Ağrı'ya geldi
Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!
'Erdoğan, ekonominin başına Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nu geçirebilir'
Ankara'da katledilen Eylül Yağlıkara'nın cesedi nasıl bulundu? İhbarı yapan çoban ilk kez konuştu!
Uçakta herkesi şaşkına çeviren kavga!
'MHP bakanlık değil, bürokrasideki kilit görevleri istiyor'
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum