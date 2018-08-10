UCM’nin Myanmar hamlesi Suriye için emsal olabilir

ANKARA (AA) – Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı, Myanmar’dan kaçıp, UCM'ye taraf devlet olan Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanlara yönelik "sınır dışı etme suçu"na ilişkin soruşturma başlatmak için yargı yetkisi arıyor.

Merkezi Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan UCM Savcılığı, mahkemeden talep ettiği yargılama izninin gerekçesinde "sınır dışı etme suçu” nun gerçekleşebilmesi için mağdurların bir ülkeden başka bir ülkeye "sınırlararası geçiş" yapması gerektiğini belirtti. Arakanlılara karşı işlenen bu suçun Myanmar topraklarında başlayıp, Bangladeş topraklarında devam ettiğini vurgulayan savcılık, Bangladeş’in UCM'ye taraf olması sebebiyle bu suça ilişkin yargı yetkisi için mahkemeden onay istiyor.

Savcı Fatou Bensouda, yargılama izni başvurusunda, "Bu soyut olmayan, mahkemenin yargı yetkisine ilişkin, gerektiğinde soruşturma başlatmasına imkan veren somut bir soru" ifadeleriyle mahkemenin ileride benzeri olaylarda da aynı gerekçeyle yargı yetkisi kurabileceğine işaret etti.

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