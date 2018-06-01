ÖZCAN YILDIRIM - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, doğrudan gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler ve bu vergilerin yüksek oranları nedeniyle, çalışanların ocak ayında aldığı ücretin aralık ayına kadar önemli ölçüde düştüğünü belirterek, "İşçiler başta olmak üzere tüm çalışanların yıl sonuna doğru yoğun olarak hissettiği bu ağır vergi yükü önemli bir sorun olarak çözüm bekliyor." dedi.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anayasa'nın 73. maddesinde "Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür." ifadesinin yer aldığına işaret etti.

Bu hükme rağmen ücretli çalışanların ağır vergi yüküyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Atalay, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alması gereken devlet, az kazanan ücretlilerden diğer kesimlere kıyasla yüksek oranlarda vergi alıyor." dedi.

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- "Evli olan asgari ücretliler de vergi dışı bırakılmalı"

Türkiye'de gelir ve kazanç üzerinden alınan verginin yaklaşık üçte ikisinin ücretlilerce ödendiğini belirten Atalay, şöyle devam etti: