Ücretsiz animasyon filmlerine çocuklardan yoğun ilgi

Batman Belediyesi tarafından 7’den 70’e herkesin kültürel etkinliklerden faydalanması hedefinin bir parçası olarak ön plana çıkan çocuklar, pazar günü 2 ayrı seansta animasyon filmleri izleme şansı buluyor.
Pazar gününün çocuk günü olarak ayrıldığı Batman Belediyesi Kültür Sanat etkinliklerine özel etkinlikleri programına çocuklarla birlikte ebeveynler de büyük ilgi gösteriyor. Batman Belediyesi Ahmet Güneştekin Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen ücretsiz animasyon film gösterimleri kapsamında “Kurbağa Krallığı Buz Macerası” filmi ile çocuklar bu pazar günü de sinemayla buluşmaya devam etti. 2 ayrı seans halinde gösterimi yapılan animasyon filmini izlemeye gelen çocuklar ve aileler neşeli zamanlar geçirdi.
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