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Ücretsiz seyahat desteği arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 13:14 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım araçlarının aylık gelir desteği ödemelerinde artış yapılmasını içeren yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı - Bu kapsamda Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 1000 liralık destek 1330 liraya çıkarıldı - Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel denizyolu ulaşımı aracı için aylık 750 lira olan destek ödemesi miktarı da 1000 liraya yükseltildi - Büyükşehir belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 750 liralık destek ise 1000 lira oldu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemesinde artışa gidildi.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin ödeme miktarlarını düzenleyen 6'ncı maddesinde yapılan değişiklikle, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel denizyolu ulaşımı aracı için aylık 750 lira olan destek ödemesi miktarı 1000 liraya, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 1000 lira ise 1330 liraya çıkarıldı.

Ayrıca büyükşehir belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 750 liralık destek 1000 liraya, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödene aylık 600 liralık destek de 800 liraya yükseltildi.

Yönetmelik, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

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