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Üçü bir yerde uygulamasına yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 14:52 | Son Güncelleme

Vatandaş yeni dönem kimlik, ehliyet ve pasaport işlemlerine yoğun talep gösterdi.İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce geçilen yeni sistem sayesinde işlemler çok daha hızlı ve kolay olacak.

Vatandaş yeni dönem kimlik, ehliyet ve pasaport işlemlerine yoğun talep gösterdi.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce geçilen yeni sistem sayesinde işlemler çok daha hızlı ve kolay olacak. 3’ü bir yerde sistemine geçişin ilk gününde nüfus müdürlüklerine pasaport için 31 bin 524, sürücü belgesi için 23 bin 730 başvuru yapıldı. Bu süre içerisinde nüfus müdürlüklerince 19 bin 88 pasaport, 11 bin 508 sürücü belgesi verildi.
Keçiören Nüfus Müdürlüğüne işlemlerini yaptırmak için gelen vatandaşlar yeni uygulamadan çok memnun olduklarını ifade etti. Yeni Kimlik Kartı başvurusu yapmak için gelen Mehmet Özbek, işlemlerin daha hızlı olacağını düşündüğünü belirterek parmak izi verdikten sonra diğer işlemlerin çabuk yapılacağını dile getirdi. Kimlik için kayıt yaptıran Serpil Özbek, "Eskiye nazaran daha memnunuz. Yeni kimlik almak için buradayım, her şey çok hızlı ve sistematik olarak yapıldı. Vakit kaybından kurtulduk" dedi.
Yeni kimlik kartı müracaatını yapan Şefik Şensoy, "Kimlik değişimi için geldim, biyometrik fotoğrafımı getirdim. Bankaya paramı yatırıp geldim. Parmak izimi verip, işlemlerimi yaptırdım. Kısa sürede işlemlerimi gerçekleştirdim. Artık eskiden olduğu gibi kurumlarda gezip beklemiyoruz. Bu anlamda çok memnunuz üçü bir arada, belgelerimizi almak için işlemlerimizi daha kolay gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.
Pasaport işlemi için Keçiören Nüfus Müdürlüğünde bulunan Recai Saraç, "Pasaport işlemi yaptırmaya geldim. Biyometrik fotoğraf, eski pasaportumu ve kimliği getirerek daha önceden de pasaport bedelini ödediğim dekontla birlikte geldim. Geldiğimizde üçü bir arada sistemi sayesinde bütün işlemleri tek yerden yapıp gidebiliyoruz. Memur arkadaşlarımızın güler yüzleri ile işlemlerimiz daha hızlı ve kolay olarak yapılıyor" diye konuştu.

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