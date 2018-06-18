"Üçüncü nükleer enerji santralini de kuracağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sadece Akkuyu ile kalmayacağız. Üçüncü bir nükleer enerji santralini de kuracağız." dedi.

Erdoğan, sosyal medya özel yayınında "Gençlik ve Teknoloji Buluşması" programında gençlerin sorularını cevapladı.

Yerli otomobile ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2022 hedefimiz. 2022'de biz kendi yerli, milli bu dediğim araçlarımızı inşallah ülkemizde göreceğimiz gibi dünya piyasalarına da ihracını yapacağız." ifadelerini kullandı.

Mega endüstri bölgeleri inşa ederek 100 bin kişiye iş imkanı sağlamayı hedeflediklerini de belirten Erdoğan, "Mevcut 135 sanayi sitemizi yeniliyoruz, dönüştürüyoruz. 317 bin kişiye de burada iş imkanı sağlayacağız." diye konuştu.

"Sadece Akkuyu ile kalmayacağız. Bir üçüncü nükleer enerjinin de şu anda görüşmelerini yapıyoruz. Üçüncü bir nükleer enerji santralini de kuracağız. Zira şu andaki Akkuyu bizim enerji ihtiyacımızın yüzde 10'unu inşallah karşılayacak. Bir yüzde 10'u belki daha fazlasını da Sinop'la karşılayabiliriz. Üçüncüsüyle de yine aynı şekilde daha fazlasını karşılama imkanımız olacak" diyen Erdoğan, Türkiye'nin kendi nükleer enerji santrallerini yapacağını, birilerinin söylediği oyunlara gelmek istemediklerini belirtti.