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"Uçurtma uçuran çocukları vurmak zalimce ve aptalca olur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 17:17 | Son Güncelleme

İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanı Yoav Galant, Gazze'de uçurtma uçuranların vurulması önerisinde bulunan Eğitim Bakanı Naftali Bennett'e tepki gösterdi - Galant, "Uçurtma uçuran 8 yaşındaki bir çocuğu vurmak zalimce ve aptalca olur" dedi

KUDÜS (AA) - İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanı Yoav Galant, abluka altındaki Gazze'de "yanan uçurtmaları" uçuranların vurulması önerisinde bulunan Eğitim Bakanı Naftali Bennett'e tepki göstererek, "Uçurtma uçuran 8 yaşındaki bir çocuğu vurmak zalimce ve aptalca olur." dedi.

Yediot Ahranot gazetesinin internet sitesine konuşan Galant, Gazze sınırında yaşanan son gelişmelere ve "yanan uçurtma" konusuna değinerek, uçurtma uçuranları vurmakla istenilen sonucun elde edilemeyeceğini belirtti.

Gazze sınırından İsrail tarafına gönderilen "yanan uçurtmaların" kendiliğinden gelişen bir olay olmadığını dile getiren Galant, bu uçurtmaları gönderen çocuk ve gençlerin bazı kişiler tarafından yönlendirildiğini ileri sürdü.

Gücün deneyimsizce kullanılmasının güç sarhoşluğuna yol açacağını belirten ve Bennett'in önerisine karşı çıkan Galant, "Bazı kişiler tarafından şeker verilerek kandırılabilecek ve sağlıklı düşünemeyen 8 yaşındaki bir çocuğa insansız hava aracından füze atılmasını mı istiyorsun? Bu zalimce ve aptalca olur." diye konuştu.

Eğitim Bakanı Bennett ise Galant'ın kendine yönelttiği sert eleştiriye Twitter hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi.

Galant'ın eleştirilerinin İsrail'in "düşmanları" tarafından yapılan kara propaganda olduğunu ileri süren Bennett, "Vurulan 'teröristler' 8 yaşında değil. Senin ailene ve insanlarına ateş eden, yangın çıkaran balonları gönderenleri vurmalısın. Bu kadar açık olan bir konuyu sana izah ettiğime inanamıyorum." ifadelerini kullanarak önerisini savundu.

Naftali Bennett, pazartesi günü yaptığı konuşmada, Gazze'den İsrail tarafına gönderilen "yanan uçurtmaların" İsrailli çocukların ölümüne yol açabilecek bir silah olduğunu iddia ederek, "Artık hedefin yanındaki yerleri vurmak yerine hedefi vurmalıyız." ifadelerini kullanmış ve İsrail ordusunun söz konusu uçurtmaları gönderen Filistinlileri vurmasını istemişti.

İsrail, Filistinli göstericilerin, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın meydana geldiğini belirtiyor.

Gazze'den geldiği iddia edilen "yanan uçurtmalara" çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde sınırda bu uçurtmaların hazırlandığını iddia ettiği birçok bölgeye hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Filistin'de 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından Gazze Şeridi'ne kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı. Uluslararası tepkilere rağmen Gazze'ye yönelik abluka aralıksız devam ediyor.

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Gazze Filistin israil

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