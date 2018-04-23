Uçurtmalar 23 Nisan’da Sarıkamış semalarını süsledi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 23 Nisan’da düzenlenen Uçurtma şenliğinde uçurtmalar semaları süsledi.
Sarıkamış Kaymakamlığı önünde bulunan tören alanında yapılan Uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklarıyla birlikte uçurtma uçuran vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar uçurtmaları uçurmak için çocuklarına yardımcı olurken, bazı vatandaşlar bir türlü uçurtmaları uçuramadı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yapılan uçurtma şenliği, renkli görüntülere sahne olurken, uçurtma şenliğe vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Uçurtma şenliğine katılan vatandaşlar ve çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Aziz Şehitler anısına uçurtma uçurdular.
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