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Uçuruma yuvarlanan inek için validen talimat

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 13:44 | Son Güncelleme

ARTVİN’in Ortaköy köyünde, uçuruma yuvarlanan inek, yöre sakinleri tarafından telefonla aranarak, yardım istenen Vali Ömer Doğanay’ın talimatıyla bölgeye gelen AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Uçuruma yuvarlanan inek için validen talimat

ARTVİN, (DHA) - ARTVİN’in Ortaköy köyünde, uçuruma yuvarlanan inek, yöre sakinleri tarafından telefonla aranarak, yardım istenen Vali Ömer Doğanay’ın talimatıyla bölgeye gelen AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Ortaköy köyünde oturan ve bölgede hayvan yetiştiriciliği yapan Hüseyin Uğral (50), 4 büyükbaşını otlatmak için ahırdan çıkardı. Serbest kalan inek, dengesini kaybederek, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Köy sakinlerine haber veren Uğral, ineğinin kurtarılması için yardım istedi. Köylülerden Mehmet Okur da Artvin Valisi Ömer Doğanay’ı cep telefonundan arayarak, durumu anlattı. Yardım çağrısı üzerine Vali Doğanay, ineğin kurtarılmasını için İl Afet ve Acil Durum Müdürü Salih Avcı’ya talimat verdi. Talimat üzerine bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, çalışma başlattı. Uçurma yuvarlanan inek, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu köylülerin de yardımıyla çıkarıldı. Yapılan kontrolde ineğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Sevinçten gözyaşı döken Hüseyin Uğral, Vali Doğanay, AFAD ekipleri ve köylülere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Uçuruma yuvarlanan inek için validen talimatUçuruma yuvarlanan inek için validen talimatUçuruma yuvarlanan inek için validen talimatUçuruma yuvarlanan inek için validen talimat

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