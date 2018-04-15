Uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsünü itfaiye kurtardı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde uçuruma yuvarlanan hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Necati Tuncer'in kullandığı 20 BK 594 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Çamlarca Mahallesi Kazıklar mevkisinde uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Zorlu arazi koşullarına rağmen aracın bulunduğu bölgeye ulaşan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Tuncer'i sıkıştığı kamyondan çıkardı.
Sedyeye konularak halat yardımıyla ambulansa ulaştırılan yaralı sürücü, Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Tuncer, Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.
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