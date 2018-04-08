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Uçuş güvenliği için martılara zorunlu göç

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 11:35 | Son Güncelleme

İstanbul Yeni Havalimanı'nda uçuş güvenliğini tehlikeye sokabilecek durumlar için önlemler alınmaya devam ediyor - Bölgede martıların beslenme alanı olan Odayeri Atık Depolama Merkezi'ne evsel atık depolamasına son verilmesiyle martılar Silivri'ye doğru göç etmeye başladı - Havalimanı bölgesinde martıların ardından, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların güvenlik riski doğurmaması için bölge sakinleriyle görüşmeler sürüyor

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILMAZ - İstanbul Yeni Havalimanı'nda uçuş güvenliğini tehlikeye düşürebilecek durumlar için önemler alınmaya devam ediyor.

Dünyanın en büyük havalimanı olarak planlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nın hedeflenen açılış tarihinde hazır hale getirilmesi için çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Yüzde 85'lik fiziki gerçekleşmeye ulaşılan Havalimanında çevresel faktörlere bağlı güvenlik önlemleri de ihmal edilmiyor.

Öncelikle uçuş güvenliğini tehlikeye sokabilecek durumlar değerlendirilirken, bu çalışmalar kapsamında Avrupa Yakası'nın en büyük atık depolama sahası olan Odayeri'ne evsel atık depolanmasına son verilmesi kararı alındı. Böylece martıların ana beslenme alanı ortadan kaldırılarak, kuşların bölgeden göç etmeleri amaçlandı.

Evsel atıkların depolanma ve bertaraf sahası olduğu için büyük bir martı popülasyonunun yaşam alanı olan Odayeri Atık Depolama Merkezi'ne artık Avrupa Yakası'ndan toplanan evsel atıklar gönderilmiyor. Atıklar, 4 aydır Silivri'deki Seymen Atık Bertaraf Tesisi'ne yönlendiriliyor.

Yeni Havalimanı'nın inşasında çalışan kuş gözlem uzmanlarının GPS cihazı takarak yaptığı incelemeye göre martılar, yiyeceklerini Odayeri Çöplüğü’nden buluyordu. Kuşlar daha sonra su içme ihtiyaçlarını karşılamak için Havalimanı’nın yakınındaki Terkos Gölü ve eski kömür ocaklarından kalan çukurların dolmasıyla oluşan göletlere gidiyordu. Karadeniz’de yıkanan martılar, dinlenme alanı olarak da Yeni Havalimanı'nın çevresini kullanıyordu.

- Civardaki göletler dolduruldu

Odayeri depolama sahasına evsel atık dökümüne son verilmesinin ardından martıların su içme dinlenme alanları olan eski kömür ocaklarında oluşan göletler de dolduruldu. Martıların dinlenme alanı olarak kullandığı havalimanı çevresine martı kovucu elektronik cihazlar da konulmasıyla bölgedeki popülasyon Silivri'ye doğru göç etmeye başladı.

Martıların ardından bu kez de havalimanı çevresinde hayvancılık yapan köylülerin büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının pist ve çevresine girmemesi için tedbirler alınmaya başlandı.

Hayvanların başıboş şekilde otlamaya çıkarılmaması için havalimanı işletmesi tarafından özel bir ekip kurulurken, Akpınar, Ağaçlı, Tayakadın köylerinde hayvancılık yapan köylülerle birebir görüşülerek sorunun çözümü için öneriler geliştirilmeye çalışılıyor.

Yapımına hızla devam edilen Yeni Havalimanı'na ilk uçağın 29 Ekim 2018'de inmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul 3. Havalimanı Martılar uçuş güvenliği

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