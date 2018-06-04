HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Uçuş saatini beklerken jimnastik yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 11:15 | Son Güncelleme

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda, uçuş saatini bekleyen bir grup jimnastikçi havalimanında bir gösteri yaptılar Türkiye'nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçuş saatini bekleyen minik jimnastikçiler küçük bir gösteri sundu.

Uçuş saatini beklerken jimnastik yaptılar

Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda, uçuş saatini bekleyen bir grup jimnastikçi havalimanında bir gösteri yaptılar

Türkiye'nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçuş saatini bekleyen minik jimnastikçiler küçük bir gösteri sundu. Antrenörleri eşliğinde gösteri yapan minikler doyasıya eğlendiler. İç hatlar terminali 206 Numaralı kapıda jimnastik gösterisi yapan miniklere diğer yolcular yoğun ilgi gösterdiler.

(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)

Uçuş saatini beklerken jimnastik yaptılar

PARTNERAyrılık acısı 1 gün mü sürüyorAyrılık acısı 1 gün mü sürüyor
Hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarına havadan denetimHafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarına havadan denetim
Türklerin çığ gibi artan drone merakıTürklerin çığ gibi artan drone merakı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Aziz Yıldırım için olay sözler

Aziz Yıldırım için olay sözler

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sıcaklıklarla ilgili şehirdekiler için korkutan uyarı: Ölümlere neden oluyor

Sıcaklıklarla ilgili şehirdekiler için korkutan uyarı: Ölümlere neden oluyor

CHP, Fetullah Gülen dosyalarını inceliyor!

CHP, Fetullah Gülen dosyalarını inceliyor!

İranlı göçmenler gözyaşları içinde polise yalvardı: Bizi göndermeyin

İranlı göçmenler gözyaşları içinde polise yalvardı: Bizi göndermeyin

Bu acıya yürek dayanmaz! Şehadet haberini askeriyede öğrendi

Bu acıya yürek dayanmaz! Şehadet haberini askeriyede öğrendi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyonda öldürüldüler

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyonda öldürüldüler

Doğu Karadeniz'de 'Fındık Dalı Harekatı'

Doğu Karadeniz'de 'Fındık Dalı Harekatı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.