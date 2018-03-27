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Uçuş yasağının kalkmasının ardından THY Erbil seferlerine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 11:54 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları, uçuş yasağının kaldırılmasının ardından Erbil seferlerine başladı.

Türk Hava Yolları, uçuş yasağının kaldırılmasının ardından Erbil seferlerine başladı. İlk sefere yolcuların yoğun ilgi gösterdiği ve biletlerin tükendiği belirtildi.
Bağdat yönetiminin referandum sonrası Kuzey Irak’a yönelik başlattığı uçuş yasağını kaldırması sonrası, THY de Erbil seferlerine yeniden başladı. THY’nin yasak ardından düzenlediği ilk sefer dün yapıldı. Henüz uçuş yasağının yeni kalkmış olmasına rağmen yolcuların sefere büyük ilgi gösterdiği öğrenildi. 24 saat gibi kısa bir sürede biletlerin tamamını alan yolcular, 26 Mart’ta İstanbul’dan Erbil’e uçtu.

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