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Üçüz doğuran "Melek" sahibini sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 12:49 | Son Güncelleme

Bolu'da suni olarak tohumlanan "Melek" adındaki simental cinsi inek, 3 buzağı birden dünyaya getirdi - İneğin sahibi Efe: - "İneğin doğum belirtileri başlayınca veterinerimiz geldi. Bir, iki, üç derken bize de sürpriz yaptı"

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde suni tohumlama yapılan "Melek" adındaki simental cinsi inek, ikinci doğumunda 3 buzağı birden dünyaya getirdi.

Mudurnu'ya bağlı Yeniceşıhlar köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan Efe ailesi, "Melek" adını verdikleri simental cinsi ineklerine suni tohumlama yaptırdı.

İki erkekle bir dişi buzağı doğuran "Melek", sahiplerine büyük sevinç ve heyecan yaşattı.

Üçüz buzağı dünyaya getiren "Melek"in sahibi Mehmet Efe, ineğinin doğum sancılarının başlamasıyla veteriner çağırdığını belirterek, "İlçede çalışan veteriner hekimi Fatih Tınmaz'a acele gelmesini söyledim. Veteriner birinci buzağıyı aldı. Peşinden ikinci, arkasından da üçüncü buzağı doğdu." ifadelerini kullandı.

Hayvanlarına gözü gibi baktığını söyleyen Yüksel Efe ise "Şimdiye kadar üçüz buzağımız olmadı. Suni aşılamadan olabileceğini düşünüyoruz. İneğin doğum belirtileri başlayınca veterinerimiz geldi. Bir, iki, üç derken bize de sürpriz yaptı. Veteriner hekim dördüncü de geliyor deyince şaşırdık ama sonradan 'Şaka yaptım.' dedi. Çok sevindik. Üç bebeğimiz oldu." şeklinde konuştu.

Geçimlerini hayvancılıkla sağladıklarını anlatan Efe, "Her zaman tek veya iki olurken şimdi üçüz buzağımız oldu. İsimlerini de 'Efe', 'Köroğlu' ve 'Dilek' koyduk." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Mudurnu üçüz buzağı

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