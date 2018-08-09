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Ucuz ekmek satan fırıncıya "haksız rekabet" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 17:13 | Son Güncelleme

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fırıncılık yapan Kazım Balaban hakkında 450 gram ekmeği 1 liraya satarak "haksız rekabet"e neden olduğu gerekçesiyle dava açıldı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bazı fırıncılar, 450 gram ekmeği 1 liraya satarak "haksız rekabet"e neden olduğunu iddia ettikleri fırıncı Kazım Balaban ile mahkemelik oldu.

İlçede 40 yıldır fırıncılık yapan Balaban (58) hakkında 450 gram ekmeği 1 liraya satarak "haksız rekabet"e neden olduğu gerekçesiyle Mustafakemalpaşa Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açıldı.

Balaban, davayı iş yerine gelen ihtarname ile öğrendi.

Kazım Balaban (58), AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir 450 gram ekmeği 1 liraya sattığını belirtti.

Balaban, bu durumu gerekçe gösterip fırıncıların kendisini dava ettiğini öne sürerek, mahkeme sürecinin başladığını bildirdi.

Bilirkişinin de bu konuyla ilgili bir rapor hazırlayıp mahkemeye sunduğunu belirten Balaban, şöyle konuştu:

"Bilirkişi raporunda 1 liraya satılan ekmeğin 1 lira 60 kuruşa satılması gerektiği yer alıyor. Onun hesabına göre biz zarar ediyoruz. Günde bin 500 ekmek sattığımızı hesap edersek, rapora göre biz yılda 360 bin lira zarar ediyoruz. İş yerim kira değil kendimin. Buraya her gün kira bedeli yazmış. Bu rapora biz itiraz ettik. Öte yandan bilirkişi buraya hiç gelmedi. Kendine göre hesap yapmış. Biz ucuz ekmek satıp vatandaş duası kazanıyoruz."

- "Biz vatandaş olarak destekliyoruz"

Fırının müşterilerinden Veliye Yeşiluzgur (59), yaklaşık 30 senedir bu fırından ekmek aldığını belirtti.

Kendisinin de bir fırıncı kızı olduğunu ifade eden Yeşiluzgur, "Burada haksız rekabetle satış yapıldığına katılmıyorum. Bu firma sahibinin diğer market ve bakkal tarzı iş yerlerine satışı yok. Ekstra masrafları da olmadığı için ucuza satıyor. İlçe ve günümüz şartlarına baktığımızda da bu fiyat gayet uygun. Biz vatandaş olarak destekliyoruz." ifadesini kullandı.

- "Bu durum kesinlikle rekabeti bozan bir durum değil"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da ekmekte fiyat değişimlerinin sorumlusunun tüketici ya da fırıncılar olmadığını dile getirdi.

Fiyattaki dalgalanmaların başlıca sorumlusunun aracılar olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Biz ucuz ekmek satışını destekliyoruz. Bu durum kesinlikle rekabeti bozan bir durum değil. Tam tersine rekabetin dengelenmesi için bu tür adımlar atılırsa tüketici 1 liraya sürekli ekmek yiyebilir." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa dava ucuz ekmek

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