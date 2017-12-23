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Ucuz et tartışmaları sürerken TÜİK'in açıklaması kafaları karıştırdı: At ve eşek sayısı düşüyor

GÜNCEL HABERLERİ | 23.12.2017 11:50 | Son Güncelleme 14 saat önce

TÜİK verilerine göre son 10 yılda at sayısı yüzde 36.4, eşek sayısı yüzde 48.6, katır sayısı yüzde 43.9 azaldı. Ucuz et tartışması sürerken bu düşüş akıllarda soru işareti yarattı.

Ucuz et tartışmaları sürerken TÜİK'in açıklaması kafaları karıştırdı: At ve eşek sayısı düşüyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için alınan kavurma konservelerinin 4 bin 50 kilogramında at eti tespit edilmesiyle gözler bir kez daha ucuz et tartışmasına çevrildi. Tedarikçi firmanın sözleşmesi iptal edildi ancak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamları akılları karıştırdı.

Habertürk'ten Naime Sert'in haberine göre, zira kurumun verilerine göre son 10 yılda at, eşek ve katır sayısı neredeyse yarı yarıya azaldı. 2007 yılında 188 bin 640 olan at sayısı yüzde 36.4 azalarak 120 bine, eşek sayısı ise yüzde 48.6 azalarak 296 bin 114 adetten 152 bine düştü. Yüzde 43.9 gerileyen katır sayısı da 68 bin adetten 38 bine indi. Teknolojik gelişmeler ulaşımda ve tarımda çift sürmek gibi işler için kullanılan hayvanların payını giderek azaltsa da tek tırnaklıların bu kadar hızlı azalması dikkat çekti.

YERLİ ÜRETİM AZALIYOR

Öte yandan veriler Türkiye’nin toplam kırmızı et üretiminin yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.6 azalışla 301 bin 331 ton olduğunu ortaya koydu. 9 aylık üretim 794 bin 417 tonda kalırken, 9 aylık azalış yüzde 11’i geçti. Türkiye’nin toplam kırmızı et üretimi 2016 yılında 1 milyon 173 bin tondu. seviyelerindeydi. Yıllık kırmızı et tüketimi ise yaklaşık 1 milyon 350 bin ton. 177 bin tonluk açık da ithalatla giderilmeye çalışılırken yerli üretim azalıyor. Bunun en önemli nedeni ise maliyet.

8 YILDA 5 MİLYAR DOLARLIK İTHALAT YAPILDI

Türkiye yılın ilk dokuz ayında 902 milyon 724 bin dolarlık canlı hayvan, 9 milyon 198 bin dolarlık da et ve yenilen sakatat ithal etti. Bu rakam 2016’nın tamamında 604 milyon dolardı. 2009 yılında kırmızı et fiyatları yükselmeye başlamış, 2010 yılından itibaren de ithalat kapıları açılmıştı. O tarihten 2017 yılının üçüncü çeyreğine kadar geçen sürede canlı hayvan ithalatı 4.5 milyar doları, et ithalatı da 1.1 milyar doları aştı.

Son 25 yılda ortalama yüzde 5 azalan Türkiye’deki at sayısı 2014 yılından bu yana yüzde 11.7 geriledi. 2015 yılındaki gerileme yüzde 9.9’u buldu.

Yılın dokuz ayında sığırdan kırmızı et üretimi yüzde 29.4 azalırken, mandadan et üretimi yüzde 400 arttı. Türkiye’de kişi başına kırmızı et tüketimi 14 kilogram. Gelişmiş ülkelerde bu rakam 25-35 kilogram arasında.

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Anahtar Kelimeler:
TÜİK ucuz et at ve eşek

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
AT SAYISINI BİLMEM AMA EŞŞEK SAYISINDA KESİNLİKLE ARTIŞ VAR !
@bizedogrugerekli_2017 tebrik ederim iki ayaklı ak eşekler çok olmasa şu an ülkede demokrası olur 17 25 hırsızlık haftanı kutlarım
@bizedogrugerekli_2017 GÜLMEMEK ELDE DEĞİL MEMLEKETTE EŞŞEK SAYISIMI ARTTI BEN ON SENE EVVEL SEMER İLE BİRLİKTE SATMIŞTIM
At ve eşşeği bilmem ama koyun sayısında büyük artış var 15 yılda:)
ata eşeğe alıştı mu insanlar artık askere bile yedirdiler başka seyler yemesek bari
herhalde düşecek artık at eşşek besleyen kullananmı kaldı.köylerde tektük...
sanki yeni bir haber yıllardır bilinen gerçek afiyet olsun ucuz et sevenlere.
BİZDE BUNA NALLI SUCUK DİYORLAR.GIDA VE TARIM YETKİLİLERİ MASA BAŞINDA GÖBEK KAŞIMAKLA OLMUYOR BU İŞLER, GÖREVİNİZİ YAPIN.
At izi Eşek izine karışmış,,,birilerinin deposunda iş yerinde buluşmuş,sucuk et olmuş millet yemiş içmiş uyumuş,,,bunları yapanlar da yolunu bulmuş.insan değiller ki insanlık olsun,vicdan Allah korkusu yok bunları yapanlar para için herşeyi yapar insan bile keser sucuk et niyetine satar,,,artık insalık bitmiş insanlığın olmadığı yerde her türlü pislik işler yapılır insalık öldü,,,malesef
At eti dana etinden sagliklidir, yagsizdir, yenmesinde saglik acisindan hicbir sorun yoktur
@adyobatik01 o atın nasıl beslendiği önemli.. sağlıklı mı ? etinde hastalık var mı ? bilip bilmeden işkembeden sallama..
Helal kesimse sorun yok..
MALESEF TÜRKİYEMİZDE DAĞDA BAŞI BOŞ YAŞAYAN ATLARI BİLE TOPLADI ET MAFYASI.YİNE KÖYLERDE DEMODE OLAN MERKEPLER VE KATIRLAR DA TOPLANDI EL ALTINDAN BUNLAR NERE GİDECEK DİYE SORDUĞUMUZDA BATI DA HAYVAN YEMİ OLARAK KULLANILACAK DENİYORDU.YAHU EĞER ASKERİMİZE BULAR YEDİRİLİYORSA VAY HALİMİZE TÜRKİYE.VAY. YÜZ ÇİFTÇİ İLE GÖRÜŞTÜM HAYVANCILIĞIN GELİŞMESİ İÇİN. '''YAHU DİŞİ HAYVANARI 3 YIL KESTİRMESİN DEVLET HER YER HAYVAN DOLAR DEDİLER'''' ŞU NAKİ TARIM BAKANIMIZ BU İŞE GÖNÜL VERMİŞTİR YARDIMCI OLMALIYIZ İNSAN OLARAK.ÜLKE HEPİMİZİN.
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