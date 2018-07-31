Ucuza seyahat etmenin püf noktaları!

Yolculuk yapabileceğiniz zaman aralığı ne kadar genişse, o kadar çok seçeneğiniz vardır. Çeşitli seçenekler arasından bütçenize en uygun olanı seçebilirsiniz.
Eğer anlık olarak karar verip bir anda bilet alanlardansanız, Biletall.com mobil uygulamasını indirerek size uygun fiyat bildirimi göndermesi için seçenekleri düzenleyebilirsiniz. Böylece gitmek istediğiniz yere ucuz bilet fırsatı ortaya çıktığı anda hemen haberdar olabilirsiniz.
Özellikle otobüs biletlerindeki sabit fiyatlar göz önünde bulundurulduğu zaman bazı markaların daha ucuza yolculuk imkanı sunduğu görülmektedir. Bazı handikapları olsa da ucuza seyahat etmek için tüm otobüs firmalarını değerlendirebilirsiniz.
Tüm firmaların tek tek sitelerini incelemek yerine, birçok markayı bir arada görebileceğiniz Biletall.com mobil uygulamasından veya web sitesinden otobüs bileti satın almak için yararlanabilirsiniz.
Masaüstü bilgisayar kullanıcıları ise Biletall.com'un internet sitesini ziyaret edebilirler. İstediğiniz sefer için tüm firmaları bir arada görebileceğiniz platformda kolaylıkla bilet alabilirsiniz.
Şu bir gerçektir ki popüler olan her zaman daha pahalıdır. Seyahat etmeyi planladığınız yerlerin en popüler olduğu dönemlerde bilet fiyatları da artmaktadır. Mesela Türkiye’de bayram zamanlarında otobüs biletlerinde bir artış gözlemlenir. Sonrasında ise yine bayram öncesi fiyatları görebilirsiniz. Bu nedenle seyahat etmeyi planladığınız yerlerin sezon dışı zamanlarını değerlendirebilirsiniz.
Bugün ayrıntılı bir araştırma yapsanız en az bir firmanın kampanyası olduğunu görebilirsiniz. Ulaşım sektöründeki rekabetten dolayı otobüs ya da uçak firmaları dönem dönem kampanya oluştururken, bilet sağlayıcıları da kendi anlaşmalarını ve kampanyalarını yapabiliyor.
Biletall.com'un sitesini ziyaret ettiğiniz zaman kampanyalar sekmesini görebilirsiniz. Neredeyse yılın her zamanı bu sayfada bir kampanya ve indirim bulmanız mümkün.
Her ne kadar ülkemizde pek yaygın olmasa da yurtdışında seyahat ederken yararlanılan popüler yöntemlerden biridir otostopla yolculuk yapmak. Yolculuk sırasında hem çok daha ucuza, belki ücretsiz bir şekilde rotanızda ilerlerken hem de yeni insanlar tanıma ve hikayeler paylaşma fırsatı bulabilirsiniz.
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