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Ucuza seyahat etmenin püf noktaları!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 19:21 | Son Güncelleme

Son yıllarda özellikle gençler arasında popüler olan gezgin olma, seyahat ederek dünyayı tanıma gibi deneyimler gün geçtikçe daha büyük bir kitleyi etkisi altına alıyor. Daha çok yeri gezmek ve daha fazla yolculuk yapmak isteyen gençler, doğal olarak ucuz yolculuk yapmanın yollarını da arıyorlar. Rotaya ne kadar ucuza ulaşılırsa, bir sonraki rota için de bütçe ayrılabiliyor. Peki ucuza seyahat etmek için ne yapmak gerekiyor? İşte yararlanabileceğiniz birkaç öneri.

Ucuza seyahat etmenin püf noktaları!

Yolculuk yapabileceğiniz zaman aralığı ne kadar genişse, o kadar çok seçeneğiniz vardır. Çeşitli seçenekler arasından bütçenize en uygun olanı seçebilirsiniz.

Eğer anlık olarak karar verip bir anda bilet alanlardansanız, Biletall.com mobil uygulamasını indirerek size uygun fiyat bildirimi göndermesi için seçenekleri düzenleyebilirsiniz. Böylece gitmek istediğiniz yere ucuz bilet fırsatı ortaya çıktığı anda hemen haberdar olabilirsiniz.

TÜM MARKALARDAN BİLET ARAŞTIRMASI YAPIN

Özellikle otobüs biletlerindeki sabit fiyatlar göz önünde bulundurulduğu zaman bazı markaların daha ucuza yolculuk imkanı sunduğu görülmektedir. Bazı handikapları olsa da ucuza seyahat etmek için tüm otobüs firmalarını değerlendirebilirsiniz.

Tüm firmaların tek tek sitelerini incelemek yerine, birçok markayı bir arada görebileceğiniz Biletall.com mobil uygulamasından veya web sitesinden otobüs bileti satın almak için yararlanabilirsiniz.

Masaüstü bilgisayar kullanıcıları ise Biletall.com'un internet sitesini ziyaret edebilirler. İstediğiniz sefer için tüm firmaları bir arada görebileceğiniz platformda kolaylıkla bilet alabilirsiniz.

SEZON DIŞI DÖNEMLERİ DEĞERLENDİRİN

Şu bir gerçektir ki popüler olan her zaman daha pahalıdır. Seyahat etmeyi planladığınız yerlerin en popüler olduğu dönemlerde bilet fiyatları da artmaktadır. Mesela Türkiye’de bayram zamanlarında otobüs biletlerinde bir artış gözlemlenir. Sonrasında ise yine bayram öncesi fiyatları görebilirsiniz. Bu nedenle seyahat etmeyi planladığınız yerlerin sezon dışı zamanlarını değerlendirebilirsiniz.

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KAMPANYALARI TAKİP EDİN

Bugün ayrıntılı bir araştırma yapsanız en az bir firmanın kampanyası olduğunu görebilirsiniz. Ulaşım sektöründeki rekabetten dolayı otobüs ya da uçak firmaları dönem dönem kampanya oluştururken, bilet sağlayıcıları da kendi anlaşmalarını ve kampanyalarını yapabiliyor.

Biletall.com'un sitesini ziyaret ettiğiniz zaman kampanyalar sekmesini görebilirsiniz. Neredeyse yılın her zamanı bu sayfada bir kampanya ve indirim bulmanız mümkün.

OTOSTOPLA SEYAHAT EDİN

Her ne kadar ülkemizde pek yaygın olmasa da yurtdışında seyahat ederken yararlanılan popüler yöntemlerden biridir otostopla yolculuk yapmak. Yolculuk sırasında hem çok daha ucuza, belki ücretsiz bir şekilde rotanızda ilerlerken hem de yeni insanlar tanıma ve hikayeler paylaşma fırsatı bulabilirsiniz.


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