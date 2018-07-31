Ucuza seyahat etmenin püf noktaları!

Yolculuk yapabileceğiniz zaman aralığı ne kadar genişse, o kadar çok seçeneğiniz vardır. Çeşitli seçenekler arasından bütçenize en uygun olanı seçebilirsiniz.

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Özellikle otobüs biletlerindeki sabit fiyatlar göz önünde bulundurulduğu zaman bazı markaların daha ucuza yolculuk imkanı sunduğu görülmektedir. Bazı handikapları olsa da ucuza seyahat etmek için tüm otobüs firmalarını değerlendirebilirsiniz.

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