Üçüzleri ile dikiş nakış kursuna gidiyor

Gaziantep’te 5 çocuk annesi Rabia Gürbüz, yazıldığı dikiş nakış kursuna üçüz çocuğu ile birlikte gidiyor. Bir taraftan çocuklarını büyüten anne, kursta ise meslek öğrenerek adeta terapi görüyor.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Rabia Gürbüz, arkadaşının tavsiyesi üzerine ilçede Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarına (GASMEK) müracaat etti. Bir taraftan çocuklarını büyütürken diğer taraftan ise ev işlerini aksatmayan Rabia Gürbüz, yoğun çalışma temposundan yorulması nedeniyle başladığı kursta ise dikiş nakış öğrenirken psikolojik olarak ise adeta terapi görüyor.

Ev işlerini aksatmıyor

Evde 5 çocuğuna da bakan ev hanımı Gürbüz, diğer taraftan ev işlerini de yapıyor. Yoğun ev işleri temposuna rağmen günlük 7 saat süren kursları da aksatmayan Gürbüz, Haziran ayına kadar bu temposunu sürdürecek. Ocak ayında başladığı kursta dikiş ve nakış kursunda önemli mesafe kat ettiğini belirten Gürbüz, zorlu bir süreç yaşadığını kaydetti.

Kursa üçüzleri ile gidiyor

Gürbüz, 6 yaşında olan üçüz çocuğunun da bulunduğunu hatırlatarak, merkezde kreş bulunması nedeniyle çocuklarını da yanında götürebildiğini ifade etti. Çocukların genellikle kreşte sıkıldığını ve yanında bulunduğunu belirten Gürbüz, kurs görürken çocuklarının da ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabildiğini kaydetti.