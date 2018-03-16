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Üçüzleri ile dikiş nakış kursuna gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 13:17 | Son Güncelleme

Gaziantep’te 5 çocuk annesi Rabia Gürbüz, yazıldığı dikiş nakış kursuna üçüz çocuğu ile birlikte gidiyor.

Gaziantep’te 5 çocuk annesi Rabia Gürbüz, yazıldığı dikiş nakış kursuna üçüz çocuğu ile birlikte gidiyor. Bir taraftan çocuklarını büyüten anne, kursta ise meslek öğrenerek adeta terapi görüyor.
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Rabia Gürbüz, arkadaşının tavsiyesi üzerine ilçede Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarına (GASMEK) müracaat etti. Bir taraftan çocuklarını büyütürken diğer taraftan ise ev işlerini aksatmayan Rabia Gürbüz, yoğun çalışma temposundan yorulması nedeniyle başladığı kursta ise dikiş nakış öğrenirken psikolojik olarak ise adeta terapi görüyor.

Ev işlerini aksatmıyor
Evde 5 çocuğuna da bakan ev hanımı Gürbüz, diğer taraftan ev işlerini de yapıyor. Yoğun ev işleri temposuna rağmen günlük 7 saat süren kursları da aksatmayan Gürbüz, Haziran ayına kadar bu temposunu sürdürecek. Ocak ayında başladığı kursta dikiş ve nakış kursunda önemli mesafe kat ettiğini belirten Gürbüz, zorlu bir süreç yaşadığını kaydetti.

Kursa üçüzleri ile gidiyor
Gürbüz, 6 yaşında olan üçüz çocuğunun da bulunduğunu hatırlatarak, merkezde kreş bulunması nedeniyle çocuklarını da yanında götürebildiğini ifade etti. Çocukların genellikle kreşte sıkıldığını ve yanında bulunduğunu belirten Gürbüz, kurs görürken çocuklarının da ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabildiğini kaydetti.

Meslek öğrenerek adeta terapi görüyor
Eşinin de çalıştığını belirten Gürbüz, gün boyu uğraştığı ev işleri ve büyüttüğü çocukları nedeniyle psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu anlattı. Ev işlerini ve çocuklarını ihmal etmeden gittiği kursta, meslek öğrenerek adeta terapi gördüğünü ifade etti.
Kursun hayatında çok önemli bir değişiklik olduğunu anlatan Gürbüz, "Eşim çalışıyor. Bir taraftan ev işleri, bir tarafta ise 5 çocuğum ile uğraşıyordum. Özellikle üçüz çocuklarımın ihtiyaçları hayli yoruyor ve psikolojik açıdan zor günler yaşıyordum. Arkadaşımın tavsiyesi ile kusa yazılmayı düşündüm sonra da çocuklarımı düşünerek vazgeçmiştim. Merkezde kreşin de bulunduğunu öğrenince denemeye karar verdim ve kursa yazıldım. Eğitmenlerin gösterdiği yakın ilgi ve destek sayesinde hem çocuklarımla ilgilenebiliyorum hem de meslek öğreniyorum. Eğitmenlerin desteği ile dikiş nakış yapmayı öğrenmekte zorlanmıyorum. Hatta öğrenirken ve bir işle uğraşırken adeta terapi görmüş oluyorum. Bu nedenle tüm ev hanımlarının böyle kurslara katılmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.
Gürbüz, kurs bittikten sonra aile bütçesine destek olma şansı da yakalayabileceğini ifade etti.

Çocuklu annelere çağrı
Kurs eğitmeni Merve Kurt ise, isteyen tüm kadınların rahatlıkla kurslara katılabileceğini söyleyerek, özellikle çocuklu annelere çağrıda bulundu. Merkezde kreş bulunduğunu hatırlatan Kurt, "Çocuklu anneler de gönül rahatlığıyla kurslarımıza katılabilirler. Çünkü burada çocuklar için bir kreşimiz var. Annelerimiz kurslarında eğitim görürken çocukları da kreşte eğlenebilir. Rabia Gürbüz isimli ev hanımı olan kursiyerimiz de bizzat bunu yakından gördü. Üçüz çocuğuna rağmen kursları aksatmıyor. Başarılı bir şekilde eğitimini sürdürüyor" dedi.

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