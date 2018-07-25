Üçüzleri olan çifte başkan desteği

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Karacabey ilçesinde, Belediye Başkanı Ali Özkan ve eşi, Melek ve Muhammed Çevdir çiftini evlerinde ziyaret ederek, dünyaya gelen üçüzlerini sevdi, hediye verdi. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Emirsultan Mahallesi’nde yaşayan ev kadını Melek ve taksici Muhammed Çevdir çiftinin 3 ay önce bir özel sağlık kurumunda dünyaya gelen, doğum sonrası kuvöze alınan, bir süre önce de evlerine getirilen üçüzler Yiğit, Yağız ve İrem Nur’u ziyaret etti. Beraberinde getirdiği bebek malzemelerini aileye hediye eden Başkan Ali Özkan, eşi Gülden Özkan ile birlikte ziyaret ettiği üçüz bebeklerle yakından ilgilendi. Göreve geldiklerinde sosyal belediyecilik için ‘3 D’ formulüyle yola çıktıklarını belirten Başkan Özkan, “Doğum, düğün ve definlerde vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Yani doğumdan mezara kadar vatandaşlarımızla beraber olarak, mutlu günlerinde mutluluklarını artırmak, acı günlerinde ise acılarını azaltmak için onlarla beraber oluyoruz. Bugün de bu kapsamda üçüz bebekleri ziyaret ediyoruz. Dünyalar güzeli bebekleri sevme fırsatı yakaladık. Çiftimizin mutluluğuna ortak olduk. Allah ömürleri boyunca yavrularımıza sağlık ve mutluluk versin” dedi. Çevdir çifti de Karacabey Belediye Başkanı Özkan ve eşine ziyaret için teşekkür etti.

