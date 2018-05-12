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UDEF 11. Uluslararası Öğrenci Buluşması Final Programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 16:30 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "Bugün 2018-19 yılı için 160 ülkeden toplam 130 bin 618 öğrenci müracaat etmiş bulunmaktadır. Türkiye'nin uluslararası öğrencilere vermiş olduğu imkanlar ve sağlamış olduğu eğitim kapasitesiyle beraber gün geçtikçe üniversitelerimiz dünyada bu anlamda yerini almaya başlamıştır"

UDEF 11. Uluslararası Öğrenci Buluşması Final Programı

İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bugün 2018-19 yılı için 160 ülkeden toplam 130 bin 618 öğrenci müracaat etmiş bulunmaktadır. Türkiye'nin uluslararası öğrencilere vermiş olduğu imkanlar ve sağlamış olduğu eğitim kapasitesiyle beraber gün geçtikçe üniversitelerimiz dünyada bu anlamda yerini almaya başlamıştır." dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından düzenlenen "11. Uluslararası Öğrenci Buluşması Final Programı"nda konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası alanda bambaşka bir ivme kazandığını söyledi.

Türkiye'nin yakın-uzak coğrafyasına, din, dil, ırk ve renk ayırt etmeksizin gençlere ulaşmaya çalıştığını, o coğrafyalardaki mağdurlara yardım etmek için çalıştığını belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Nitekim sağlık, sosyal dayanışma, kültürel kalkınma gibi birçok alanda insani diplomasi enstrümanları diyebileceğimiz kuruluşlarımızla beraber farkındalık oluşturuyoruz. Yunus Emre Enstitüsü, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, AFAD, Kızılay'la beraber insani diplomasi alanında Türkiye diğer ülkelere nazaran farkı açmış durumda. Biz bunları yaparken hiçbir arka plan, hiçbir gündem gözetmeksizin, tamamen insani yaklaşımla yaptığımızı bütün dünya görüyor. Bu yıl da, ülkemiz insani yardım alanında tıpkı geçen yıl olduğu gibi milli gelirle oranla en yüksek insani yardım yapan ülke olmuş ve birinci sıradaki yerini tekrar almıştır."

Bu insani yardımların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, Erdoğan'a teşekkür etti.

Uluslararası öğrencilerle Türkiye'nin tanışma serüvenin 1950'li yıllarda başladığını anımsatan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "1992 yılında 'Büyük Öğrenci Projesi'yle yeni bir pazar inşa etti. Ancak 2010 yılında bu defa Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın yaptığı çalışmalarla uluslararası öğrenci kavramı başka bir gündeme kavuştu. Bugün 2018-19 yılı için 160 ülkeden toplam 130 bin 618 öğrenci müracaat etmiş bulunmaktadır. Türkiye'nin uluslararası öğrencilere vermiş olduğu imkanlar ve sağlamış olduğu eğitim kapasitesiyle beraber gün geçtikçe üniversitelerimiz dünyada bu anlamda yerini almaya başlamıştır. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 25 ayrı ülkede 32 mezun derneği oluşturmuş, 34 ülkede 50 mezun buluşması gerçekleştirmiş ve finalde de İstanbul'da Uluslararası Öğrenci Buluşması ile bir araya getirmiştir. Gittiğimiz her ülkede bizi karşılayan bir öğrencimiz var." şeklinde konuştu.

UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat ise 11 yıldır öğrenci buluşmaları düzenlediklerini belirterek, bu yıl da 41 ülkeden ve 75 şehirden onlarca renk, yüzlerce kültür, "Dünya beşten büyüktür" sloganıyla bu programı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'de okuyan öğrencilerin sorunlarını gündeme getirip, çözüm üretmek için çalıştıklarını anlatan Bolat, Cumhurbaşkanlığına ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

UDEF 11. Uluslararası Öğrenci Buluşması Final Programına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdürrahim Boynukalın, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.

Etkinlik sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir öğrenci kendisini çizdiği portreyi, UDEF Başkanı Bolat ise, BM Genel Kurulunda söylediği "Dünya beşten büyüktür" sözünün Osmanlıca yazıldığı tabloyu hediye etti.

UDEF 11. Uluslararası Öğrenci Buluşması Final Programı

UDEF 11. Uluslararası Öğrenci Buluşması Final Programı

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