UDEF 11. Uluslararası Öğrenci Buluşması Final Programı

İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bugün 2018-19 yılı için 160 ülkeden toplam 130 bin 618 öğrenci müracaat etmiş bulunmaktadır. Türkiye'nin uluslararası öğrencilere vermiş olduğu imkanlar ve sağlamış olduğu eğitim kapasitesiyle beraber gün geçtikçe üniversitelerimiz dünyada bu anlamda yerini almaya başlamıştır." dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından düzenlenen "11. Uluslararası Öğrenci Buluşması Final Programı"nda konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası alanda bambaşka bir ivme kazandığını söyledi.

Türkiye'nin yakın-uzak coğrafyasına, din, dil, ırk ve renk ayırt etmeksizin gençlere ulaşmaya çalıştığını, o coğrafyalardaki mağdurlara yardım etmek için çalıştığını belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Nitekim sağlık, sosyal dayanışma, kültürel kalkınma gibi birçok alanda insani diplomasi enstrümanları diyebileceğimiz kuruluşlarımızla beraber farkındalık oluşturuyoruz. Yunus Emre Enstitüsü, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, AFAD, Kızılay'la beraber insani diplomasi alanında Türkiye diğer ülkelere nazaran farkı açmış durumda. Biz bunları yaparken hiçbir arka plan, hiçbir gündem gözetmeksizin, tamamen insani yaklaşımla yaptığımızı bütün dünya görüyor. Bu yıl da, ülkemiz insani yardım alanında tıpkı geçen yıl olduğu gibi milli gelirle oranla en yüksek insani yardım yapan ülke olmuş ve birinci sıradaki yerini tekrar almıştır."