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UEFA'dan Beşiktaş'a disiplin soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 16:42 | Son Güncelleme

Beşiktaş'a sahaya yabancı madde atmak, güvenliğin sağlanması kapsamında yetersiz organizasyon ve merdiven boşluklarında seyirci bulunması gerekçesiyle soruşturma açıldığı belirtildi

CENEVRE (AA) - UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih ile karşılaşan Beşiktaş'a disiplin soruşturması açtı.

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, Beşiktaş'a sahaya yabancı madde atmak, güvenliğin sağlanması kapsamında yetersiz organizasyon ve merdiven boşluklarında seyirci bulunması gerekçesiyle soruşturma açıldığı belirtildi.

Disiplin soruşturmasının 31 Mayıs tarihinde tamamlanacağı ifade edildi.

Beşiktaş, Vodafone Park'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih'e 3-1 mağlup olmuş ve Avrupa kupalarına veda etmişti.

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Beşiktaş UEFA

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