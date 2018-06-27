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UEFA'dan Milan'a men cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 18:40 | Son Güncelleme

Milan gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer alamayacak

CENEVRE (AA) - UEFA, İtalyan futbol takımı Milan'a gelecek sezonda Avrupa futbolundan men cezası verdi.

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonunun, Milan hakkında UEFA Finansal Fair Play kurallarını ihlal etmesi ile ilgili kararını verdiği belirtildi.

Açıklamada, Milan'ın önümüzdeki 2 sezon içinde UEFA kulüp müsabakalarında yer alması durumunda bir sezon Avrupa futbolundan men cezası alacağı kaydedildi.

Böylece, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer alma hakkı kazanan Milan, bu organizasyona katılamayacak.

Açıklamada, kararın, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) taşınabileceği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
futbol Milan UEFA

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