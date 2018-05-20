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UETD 6. Olağan Genel Kurulu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 17:36 | Son Güncelleme

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic: - “Bugün sizler Allah’ın size bahşettiği bir kişiye sahipsiniz. Bu kişi, Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ona yardım edin, onu destekleyin”

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Avrupalı Türklere hitabında, “Bugün sizler Allah’ın size bahşettiği bir kişiye sahipsiniz. Bu kişi, Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ona yardım edin, onu destekleyin.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onur konuğu olarak katıldığı Saraybosna’daki Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan İzetbegovic, Türkiye ve Bosna Hersek bayraklarını bir arada görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

İzetbegovic, “Biz uzun yıllardır beraberdik, beraber yaşadık, beraber mücadele ettik. Son kez Çanakkale’de Boşnaklar da kendi ülkesi gibi Türkiye’yi savundu.” ifadelerini kullandı.

Tarihin iki milleti ayırdığını ancak iki ülkenin kaderinin aynı olduğunu vurgulayan İzetbegovic, “Türkleri de Boşnakları da dinlerinden, kimliklerinden koparmak istediler.” diye konuştu.

İzetbegovic, Allah’ın her yüzyılda bir kez birini bahşettiğini ve bu kişinin milletini dinine döndürdüğünü kaydederek, “Bizim Aliya İzetbegovicimiz vardı. Allah’ın yardımıyla ayakta kaldık.” dedi.

İzetbegovic, bugün Türkiye’nin birçok zorlukla mücadele ettiğine işaret ederek, hem içeride hem dışarıda düşmanlarla mücadele eden Türkiye’nin milyonlarca sığınmacıya sahip çıktığını ve her şeye rağmen ilerlemeye devam ettiğini vurguladı.

Bugün Türk milletinin de Allah’ın kendilerine bahşettiği bir kişiye sahip olduğunu belirten İzetbegovic, “Bu kişi, Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ona yardım edin, onu destekleyin. Doğru yolda olmalısınız. Siz Avrupalı Türkler, liderinize destek olmalısınız.” şeklinde konuştu.

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Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Bakir İzetbegoviç UETD

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