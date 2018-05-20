Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Avrupalı Türklere hitabında, “Bugün sizler Allah’ın size bahşettiği bir kişiye sahipsiniz. Bu kişi, Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ona yardım edin, onu destekleyin.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onur konuğu olarak katıldığı Saraybosna’daki Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan İzetbegovic, Türkiye ve Bosna Hersek bayraklarını bir arada görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

İzetbegovic, “Biz uzun yıllardır beraberdik, beraber yaşadık, beraber mücadele ettik. Son kez Çanakkale’de Boşnaklar da kendi ülkesi gibi Türkiye’yi savundu.” ifadelerini kullandı.

Tarihin iki milleti ayırdığını ancak iki ülkenin kaderinin aynı olduğunu vurgulayan İzetbegovic, “Türkleri de Boşnakları da dinlerinden, kimliklerinden koparmak istediler.” diye konuştu.

İzetbegovic, Allah’ın her yüzyılda bir kez birini bahşettiğini ve bu kişinin milletini dinine döndürdüğünü kaydederek, “Bizim Aliya İzetbegovicimiz vardı. Allah’ın yardımıyla ayakta kaldık.” dedi.