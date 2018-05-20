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UETD 6. Olağan Genel Kurulu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya: - "Bosna, Avrupa'nın kalbindeki Kudüs, yok edilmek istenen Endülüs'tür. Bosna, bize hiçbir zaman için gurbet değildir. İstanbul ne ise Saraybosna bizim için odur"

SARAYBOSNA (AA) - Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Başkanı Zafer Sırakaya, Bosna Hersek'in, Avrupa'nın kalbindeki Kudüs ve yok edilmek istenen Endülüs olduğunu belirterek, "Bosna, bize hiçbir zaman için gurbet değildir. İstanbul ne ise Saraybosna bizim için odur." dedi.

Sırakaya, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Zetra Olimpik Spor Salonu'nda düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onur konuğu olarak katıldığı UETD 6. Olağan Genel Kurulunun açılışında salonu dolduran Avrupalı Türklere hitap etti.

Ayvaz Dede ve Sarı Saltukların uzaklardan gelerek gönülleri birleştirdiği, iyiliği ve güzelliği yüreklere yerleştirdiği faziletli insanların memleketi Bosna Hersek'te olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Sırakaya, "Bosna, sadece bir toprak parçasından ibaret değildir. Bosna, Avrupa'nın kalbindeki Kudüs, yok edilmek istenen Endülüs'tür. Bosna, bize hiçbir zaman için gurbet değildir. İstanbul ne ise Saraybosna bizim için odur." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek'in zalim ve mazlumun, adalet ve ihanetin, korkaklık ve cesaretin ne demek olduğunu çok iyi bilen bir bilgelik yurdu olduğunu kaydeden Sırakaya, "Bosna, Aliya'nın sevdalısı olduğu nazlı bir gelindir." ifadesini kullandı.

Sırakaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anadolu için nasıl bir heyecan ve ümit ise Avrupa, Asya ve Afrika için de aynı ümit ve coşku olduğunu vurgulayarak, "Bugün Avrupa'daki 5,5 milyonluk Türk toplumu, kültürünü kaybetmeden varlığını sürdürmektedir." dedi.

UETD'nin 2004 yılında kurulduğunu anımsatan Sırakaya, bugün 17 ülke ve 36 bölgedeki 152 şubesiyle dinamik bir kuruluş olduklarını söyledi.

Sırakaya, UETD'nin "dikleşmeden dik duran" ve "Avrupalılık fikrinin İslam olmadan olmayacağını anlatan" bir oluşum olduğuna işaret ederek, "Sivil toplum demek, cumhurun yanında olan demektir. Sivil toplum demek, cumhurla ittifak olmak demektir." şeklinde konuştu.

Avrupa genelinden Türklerin doldurduğu spor salonundaki program, iki ülke milli marşlarının okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic ve Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
bosna hersek Saraybosna Zafer Sırakaya

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