UETD 6. Olağan Genel Kurulu

SARAYBOSNA (AA) - Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Başkanı Zafer Sırakaya, Bosna Hersek'in, Avrupa'nın kalbindeki Kudüs ve yok edilmek istenen Endülüs olduğunu belirterek, "Bosna, bize hiçbir zaman için gurbet değildir. İstanbul ne ise Saraybosna bizim için odur." dedi.

Sırakaya, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Zetra Olimpik Spor Salonu'nda düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onur konuğu olarak katıldığı UETD 6. Olağan Genel Kurulunun açılışında salonu dolduran Avrupalı Türklere hitap etti.

Ayvaz Dede ve Sarı Saltukların uzaklardan gelerek gönülleri birleştirdiği, iyiliği ve güzelliği yüreklere yerleştirdiği faziletli insanların memleketi Bosna Hersek'te olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Sırakaya, "Bosna, sadece bir toprak parçasından ibaret değildir. Bosna, Avrupa'nın kalbindeki Kudüs, yok edilmek istenen Endülüs'tür. Bosna, bize hiçbir zaman için gurbet değildir. İstanbul ne ise Saraybosna bizim için odur." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek'in zalim ve mazlumun, adalet ve ihanetin, korkaklık ve cesaretin ne demek olduğunu çok iyi bilen bir bilgelik yurdu olduğunu kaydeden Sırakaya, "Bosna, Aliya'nın sevdalısı olduğu nazlı bir gelindir." ifadesini kullandı.