KOPENHAG (AA) - Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) Danimarka Şubesince, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla başkent Kopenhag'da bildiri okundu.

UETD Genel Merkezince hazırlanan bildiri metninin Danca tercümesi UETD Danimarka Şubesi Başkanı Fatih Alev, orijinal Türkçe metin ise UETD Danimarka Yönetim Kurulu Üyesi Alptekin Yurdal tarafından okundu.

Kopenhag'ın en işlek caddesi Ströget'te bulunan Gammeltorv Meydanı'nda toplanan UETD Danimarka yöneticilerine çok sayıda Türk vatandaşı destek verdi.

Etkinlik, Danimarka'da yaşayan Türklerin yanı sıra, Azerbaycanlılar ve Irak Türkmenleri tarafından da desteklendi. Azerbaycan Veten Cemiyeti Başkanı Sefer Sadiqi ile Türkmen Dernekleri Başkanı Sadullah Hamid de etkinlikte hazır bulundu.

Vatandaşlar, UETD Danimarka tarafından Danca hazırlanan "Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefi PKK, PYD, DEAŞ ve diğer terör örgütleri", "Operasyonun amacı NATO sınırlarında güvenliği sağlamak", "Tüm dünya teröre karşı Türkiye'nin ve masum bölge halkının yanında olmalıdır" yazılı dövizler taşıdı.