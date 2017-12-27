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Ufak Tefek Cinayetler 10. son bölüm: Yılbaşı partisinde şok gözaltı! Ufak Tefek Cinayetler 11. yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 11:10 | Son Güncelleme 3 saat önce

Ufak Tefek Cinayetler 11. Bölüm fragmanı ne zaman çıkacak merak ediliyor. İzleyiciler Ufak TEfek Cinayetler son bölüm sonrasında yeni bölüme dair ipuçları öğrenmek istiyor. Peki paride şok bir tutuklamanın gerçekleştiği Ufak Tefek Cinayetler son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı ne zaman izleyicilerle buluşacak?..

Ufak Tefek Cinayetler 10. son bölüm: Yılbaşı partisinde şok gözaltı! Ufak Tefek Cinayetler 11. yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

Ufak Tefek Cinayetler 10. bölümde yılbaşı partisinde tam da yeni yıla girilirken, herkes kendini eğlenceye kaptırmıştı... Ta ki polis partiye gelip Serhan'ı gözaltına alana kadar. Ufak Tefek Cinayetler son bölümdeki bu gözaltı hem partidekileri hem de ekran başındaki izleyicileri şaşırttı. Polis kelepçeleri takarken Serhan'ın Oya'ya bakışı dikkat çekti.

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yaşanan bu gelişmelerden sonra Ufak Tefek Cinayetler 11. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. İzleyiciler Oya – Serhan cephesinde nelerin yaşanacağını merak ediyorlar. Ufak Tefek Cinayeyler 11. bölüm fragmanını bugün (27 Aralık Çarşamba) çıkması bekleniyor. 2. fragmanın da 29 Aralık Cuma günü paylaşılacağı tahmin ediliyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 10. BÖLÜME İZLEYİCİ TEPKİLERİ

Dizinin 10. bölümüden çok Ufak Tefek Cinayetler hayranları son bölümlere eleştiri getiriyorlar. Dizinin iyi başladığı ama son zamanlarda iyi devam ettirilemediği belirtiliyor. Kimi izleyiciler daha çok entrika odaklı bölümler talep ediyor. Ayrıca Merve'ye de fazla yer verildiği söyleniyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM ÖZETİ

Merve ilk kez Serhan'dan şüphe duymaya başlıyor. İpin ucunu yakalıyor! Diğer yanda Edip susacak gibi değil, geçmiş günahları anlatmakta kararlı. İki prenses yalvar yakar hale geliyorlar ama yok, ikna olmuyor.

Serhan ise geçmiş hikayeyi ilk defa duyduğunda, hemen Oya ile yüzleşiyor. Arzu için en zor süreç başladı şimdi: Burcu artık resmen var. Çocuklarının bu kadınla ilişki kurmasına izin verecek. Bu sırada mali polis bütün dolandırıcılık kayıtlarını incelemeye başladı. Rıza çoktan kaçtı. Serhan Merve çifti farkında bile olmadan uçuruma sürükleniyorlar.

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