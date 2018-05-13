Ufka Yolculuk 6. Bilgi ve Kültür Yarışması ödül töreni

Çeşitli kuruluşlarca ortaklaşa bu yıl altıncısı yapılan "Ufka Yolculuk 6. Bilgi ve Kültür Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ankara Sosyal Gelişim Derneği (SOGEL) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztürk, ödül törenindeki konuşmasında, bu yılki yarışmaya 81 ilden 700 bine yakın katılım olduğunu bildirdi.

Yarışmada emeği geçenlere teşekkür eden Öztürk, ilmihal, Kur'an-ı Kerim, Hadis-i Şerif, siyer gibi konularda ulusal ölçekte Türkçe başlatılan yarışmaların artık uluslararası düzeyde de Arapça ve İngilizce yapıldığını belirtti.

Öztürk, Türkiye'nin en bol ödüllü yarışmasında Türkiye'nin en büyük sınavının sonuçlandığını ve sıranın ödül törenine geldiğini ifade etti.

Ankara Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü (ASİLDER) Başkanı Mutlu Yaman ise konuşmasında kulüp ve yarışmaya ilişkin bilgi verdi.

- Yarışma 3 dilde yapıldı

"Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz" temalı "Kur'an ve Sünnet Bütünlüğü" konulu yarışmaya, yurt içinden ve dışından yaklaşık 700 bin kişi katıldı.