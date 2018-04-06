Ufka Yolculuk Yarışması 8 Nisan’da yapılıyor

Uluslararası çapta 3 dil ve 11 ayrı kategoride düzenlenecek Ufka Yolculuk 6’ncı Bilgi ve Kültür Yarışması’nın 8 Nisan Pazar günü düzenleneceği bildirildi.

Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından uluslararası çapta düzenlenen Ufka Yolculuk 6’ncı Bilgi ve Kültür Yarışması’nın sınavı, 8 Nisan 2018 Pazar günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; ’Kur’an-ı Kerim ve sünnet bütünlüğü’ konusu, ’Sünnet olmadan ümmet olmaz’ temasıyla 3 dil ve 11 ayrı kategoride düzenlenecek 6’ncı Ufka Yolculuk Kültür Yarışması’na 690 binden fazla yarışmacı kaydoldu.

En geniş katılımlı sivil yarışma olduğu belirtilen Ufka Yolculuk 6’ncı Bilgi ve Kültür Yarışması; Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı yanında resmi ve özel yüzlerce kurum, kuruluş, kulüp, vakıf ve derneklerin ortaklığında on binlerce gönüllü ile gerçekleştirilecek. Engelliler ve mahkumların katılabildiği yarışma on bir farklı kategoride yapılırken; A, B, C, D, E, F ve I kategorileri Türkçe dilinde, G, H ve K kategorileri Arapça dilinde, J kategorisi ise İngilizce dilinde olacak.