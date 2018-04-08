Ufka Yolculuk Yarışmasına yoğun katılım

Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması Sınavı 7’den 70’e büyük ilgi gördü. Türkiye genelinde 700 bine yakın kişinin başvurduğu sınava Manisa’da 5 bin 68 kişi katıldı. Engelli ve mahkumların da katıldığı yarışmanın ödül töreni ise mayıs ayında yapılacak.

Her yıl artan bir katılımla gerçekleştirilen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması Sınavı bu yıl da büyük ilgi gördü. Yarışma hakkında bilgi veren ve Manisa’daki sınavı organize eden Sancak Çevre Eğitim ve Gençlik Spor Kulübü Dernek Başkanı İbrahim Gümüş, “Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz’ teması ile uluslararası çapta düzenlenen ve konusu ‘Kur’an ve Sünnet Bütünlüğü’ olan yarışmaya yurt içi ve yurt dışından 700 bine yakın kişi başvurdu. İlimizden ise 5 bin 68 kişi başvurdu. Türkiye geneli Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen ilimizde de Sancak Çevre Eğitim ve Gençlik Spor Kulübü Derneğinin organize ettiği Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmasının, Yazılı sınavı il merkezinde Şehzadeler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Merkez İmam Hatip Ortaokulu, Vicdan Karaosmanoğlu İlköğretim Okulunda ve ilçe merkezindeki okullarda 7’den 70’e yoğun bir katılımla yapıldı. Katılımcıların yaşlarına göre belirlenmiş 11 ayrı kategoride düzenlenen yarışma, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde oldu” dedi.

Yarışmada dereceye girenlere Türkiye geneli umre, para ödülü, bilgisayar ile çeşitli ödüller verileceğini kaydeden Gümüş açıklamasını şöyle tamamladı: “Yarışmaya vermiş oldukları desteklerinden dolayı Yunusemre Belediyesine, Şehzadeler Belediyesine, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, sivil toplum kuruluşlarına, gönüldaşlarımıza ve Manisalı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz.”