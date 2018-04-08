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Ufka Yolculuk Yarışmasına yoğun katılım

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 17:21 | Son Güncelleme

Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması Sınavı 7’den 70’e büyük ilgi gördü.

Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması Sınavı 7’den 70’e büyük ilgi gördü. Türkiye genelinde 700 bine yakın kişinin başvurduğu sınava Manisa’da 5 bin 68 kişi katıldı. Engelli ve mahkumların da katıldığı yarışmanın ödül töreni ise mayıs ayında yapılacak.
Her yıl artan bir katılımla gerçekleştirilen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması Sınavı bu yıl da büyük ilgi gördü. Yarışma hakkında bilgi veren ve Manisa’daki sınavı organize eden Sancak Çevre Eğitim ve Gençlik Spor Kulübü Dernek Başkanı İbrahim Gümüş, “Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz’ teması ile uluslararası çapta düzenlenen ve konusu ‘Kur’an ve Sünnet Bütünlüğü’ olan yarışmaya yurt içi ve yurt dışından 700 bine yakın kişi başvurdu. İlimizden ise 5 bin 68 kişi başvurdu. Türkiye geneli Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen ilimizde de Sancak Çevre Eğitim ve Gençlik Spor Kulübü Derneğinin organize ettiği Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmasının, Yazılı sınavı il merkezinde Şehzadeler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Merkez İmam Hatip Ortaokulu, Vicdan Karaosmanoğlu İlköğretim Okulunda ve ilçe merkezindeki okullarda 7’den 70’e yoğun bir katılımla yapıldı. Katılımcıların yaşlarına göre belirlenmiş 11 ayrı kategoride düzenlenen yarışma, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde oldu” dedi.
Yarışmada dereceye girenlere Türkiye geneli umre, para ödülü, bilgisayar ile çeşitli ödüller verileceğini kaydeden Gümüş açıklamasını şöyle tamamladı: “Yarışmaya vermiş oldukları desteklerinden dolayı Yunusemre Belediyesine, Şehzadeler Belediyesine, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, sivil toplum kuruluşlarına, gönüldaşlarımıza ve Manisalı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz.”

Engelliler ve mahkumlar da katıldı.
Yarışmaya, özel gözetmenler eşliğinde engelli vatandaşlar ile Manisa ve Alaşehir E ve T Tipi cezaevlerinde oluşturulan sınav noktalarında mahkumların da katıldığı öğrenildi.
Manisa’daki yarışmada dereceye girenlerin ödül töreni 15 Mayıs tarihinde Şehzadeler Belediyesi tarihi Bedesten Salonunda gerçekleştirileceği açıklandı. Yarışmanın il ödülleri olan A, B, C, D, E ve F kategorilerinde ilk 3 dereceye giren yarışmacılar tam, yarım ve çeyrek altınla ödüllendirilecek. Türkiye genelinde dereceye girenlere ödülleri ise 12 Mayıs’ta İstanbul CRR’de düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Ufka Yolculuk Yarışmasına yoğun katılım

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Ufka Yolculuk Yarışmasına yoğun katılım

Ufka Yolculuk Yarışmasına yoğun katılım
2 / 6

Ufka Yolculuk Yarışmasına yoğun katılım

Ufka Yolculuk Yarışmasına yoğun katılım
3 / 6

Ufka Yolculuk Yarışmasına yoğun katılım

Ufka Yolculuk Yarışmasına yoğun katılım
4 / 6

Ufka Yolculuk Yarışmasına yoğun katılım

Ufka Yolculuk Yarışmasına yoğun katılım
5 / 6

Ufka Yolculuk Yarışmasına yoğun katılım

Ufka Yolculuk Yarışmasına yoğun katılım
6 / 6

Ufka Yolculuk Yarışmasına yoğun katılım

Ufka Yolculuk Yarışmasına yoğun katılım
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