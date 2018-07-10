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Ufuk Tatar'ın otopsi raporu ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 13:22 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Hatay'da ölü bulunan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın otopsisinde silah veya delici alet yaralanması izine rastlanmadı.

Ufuk Tatar'ın otopsi raporu ortaya çıktı

Hatay'da kaybolduktan 8 gün sonra ölü bulunan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın otopsisinde ilk bulgulara göre kafatasında parçalı kırıklar tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

6 yaşındaki Ufuk Tatar, Hatay'ın Hassa ilçesindeki Arpalıuşağı mahallesine 1 Temmuz 2018 tarihinde halası Döndü Çolak'ı ziyarete giderek, zihinsel engelli olduğu belirtilen amcası Mehmet Tatar ile birlikte su almak için gittiği kaynağın bulunduğu bölgede bir anda kayboldu.

8 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olayın akabinde arama-kurtarma ekipleri tarafından başlatılan hummalı çalışmaların ardından yaklaşık 8 gün sonra Ufuk Tatar'ın minicik cesedine ulaşıldı.

UFUK TATAR'IN CESEDİ NEREDE BULUNDU?

Ufuk Tatar'ın cansız bedenine kaybolduğu yerden 8 kilometre mesafedeki Amanos dağlarında sert ve dik kayalık bir bölgede ulaşıldı.

Hatay Valiliği tarafından tespit edilen cesedin Ufuk Tatar’a ait olduğu bildirildi. Hatay Valiliği internet sitesi üzerinden açıklamalar gerçekleştirerek, 1 Temmuz 2018 tarihinde Hatay’ın Hassa ilçesinin Arpalıuşağı Mahallesi'nde kayıp olan Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları sırasında, 8 Temmuz 2018 tarihinde Hassa ilçesinin Amanoslar kırsalının sert ve dik kayalık bölgesinde çocuk cesedine ulaşıldığının ve söz konusu cenazenin Ufuk Tatar olduğu kaydedildi. Öte yandan adi tıp işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, naaşın kimliği ve ölüm nedenine dair ayrıntılı bilgilerin aktarılacağı ifade edildi.

UFUK TATAR NEREDE BULUNDU


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