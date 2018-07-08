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Ufuk'tan acı haber; 8'inci günde cansız bedeni bulundu (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 16:35 | Son Güncelleme

UFUK'UN CENAZESİ İNDİRİLDİ Ufuk Tatar'ın cenazesi, bulunduğu yerde Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı.

UFUK'UN CENAZESİ İNDİRİLDİ
Ufuk Tatar'ın cenazesi, bulunduğu yerde Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı. Bir süre yaya olarak taşınan küçük çocuğun cenazesi, ardından AFAD'a ait kamyonete konulup, Arpalıuşağı Mahallesi Gedik Mevkii'ne ulaştırıldı. Buradan ambulansla nakledilen küçük çocuğu cenazesi Hassa Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Oradan da otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek.
DÜŞME İHTİMALI
Oldukça zor bir coğrafyada kaybolan Ufuk Tatar'ın olay yerinde yapılan ilk incelemede 1-2 gün önce düşme sonucu ölmüş olabileceği değerlendiriliyor. Ufuk'un kesin ölüm nedeninin yapılacak otopside belli olacağı belirtilirken cenazesinin yarın Kırıkhan ilçesinde toprağa verilmesini bekleniyor.

PARTNERÖyle bir şey yiyorlar ki...Öyle bir şey yiyorlar ki...
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