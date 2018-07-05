Ufuk'u arama çalışmalarında beşinci gün

Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları eteklerinde 5 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.
Ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan Tatar'ın son görüldüğü su kaynağı ile mahalle ve Amanos Dağları eteklerinde komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Mahalle sakinleri de arama çalışmaları yapan görevlilere yardım ediyor.
Mahalle sakinlerinden 57 yaşındaki Zeycan Çolak, Ufuk Tatar'ı arama çalışmalarına katılan görevlilere ellerinden geldiğince yardım ettiklerini söyledi.
Ufuk'un kaybolmasına çok üzüldüklerini belirten Çolak, ''Günledir ailesiyle birlikte bizler de ümit içinde bekleyişimizi sürdürüyoruz. Yavrumuz bir an önce bulunup ailesine teslim edilmesi için dua ediyoruz.'' dedi.
Amanos Dağları eteklerinde bulunan Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yakınlarına 1 Temmuz Pazar günü ailesiyle ziyarete giden Ufuk Tatar (6), zihinsel engelli bir akrabasıyla ormanlık alandaki kaynaktan su doldurmaya gitmişti. Bir süre sonra çocuğu su kaynağının bulunduğu alanda bırakarak bölgeden ayrılan aile yakını, geri döndüğünde Tatar'ı bulamamıştı.
Ufuk Tatar'ın kaybolduğunu fark eden ailesinin durumu ilgililere bildirmesi üzerine arama başlatılmıştı.
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