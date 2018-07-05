HABER

Ufuk'u arama çalışmalarında beşinci gün

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 13:37 | Son Güncelleme

Hassa ilçesi Amanos Dağları eteklerinde kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları devam ediyor

Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları eteklerinde 5 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

Ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan Tatar'ın son görüldüğü su kaynağı ile mahalle ve Amanos Dağları eteklerinde komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Mahalle sakinleri de arama çalışmaları yapan görevlilere yardım ediyor.

Mahalle sakinlerinden 57 yaşındaki Zeycan Çolak, Ufuk Tatar'ı arama çalışmalarına katılan görevlilere ellerinden geldiğince yardım ettiklerini söyledi.

Ufuk'un kaybolmasına çok üzüldüklerini belirten Çolak, ''Günledir ailesiyle birlikte bizler de ümit içinde bekleyişimizi sürdürüyoruz. Yavrumuz bir an önce bulunup ailesine teslim edilmesi için dua ediyoruz.'' dedi.

Amanos Dağları eteklerinde bulunan Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yakınlarına 1 Temmuz Pazar günü ailesiyle ziyarete giden Ufuk Tatar (6), zihinsel engelli bir akrabasıyla ormanlık alandaki kaynaktan su doldurmaya gitmişti. Bir süre sonra çocuğu su kaynağının bulunduğu alanda bırakarak bölgeden ayrılan aile yakını, geri döndüğünde Tatar'ı bulamamıştı.

Ufuk Tatar'ın kaybolduğunu fark eden ailesinin durumu ilgililere bildirmesi üzerine arama başlatılmıştı.

PARTNERİnternette görenler şoke oldu! Fiyat bile verdiler...İnternette görenler şoke oldu! Fiyat bile verdiler...
Antalya orman yangınlarına tam teçhizat hazırAntalya orman yangınlarına tam teçhizat hazır
Karaca Mağarası'na ziyaretçi akınıKaraca Mağarası'na ziyaretçi akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hassa Kayıp Ufuk Tatar

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Negahan Alçı böyle veda etti

Negahan Alçı böyle veda etti

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Kanser hastalarına ücretsiz tedavi müjdesi!

Son dakika! Kanser hastalarına ücretsiz tedavi müjdesi!

Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'da CHP depremi!

Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'da CHP depremi!

Ölmeden önceki son sözü yürekleri yakmıştı! Eski futbolcunun oğlu çıktı

Ölmeden önceki son sözü yürekleri yakmıştı! Eski futbolcunun oğlu çıktı

Son dakika! Fetullah Gülen'in yeni talimatları deşifre oldu!

Son dakika! Fetullah Gülen'in yeni talimatları deşifre oldu!

İstanbul'un 5 ilçesinde DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'un 5 ilçesinde DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

HDP'li Nursel Aydoğan'ın hapis cezası kaldırıldı!

HDP'li Nursel Aydoğan'ın hapis cezası kaldırıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.