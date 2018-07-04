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Ufuk'u arama çalışmalarında dördüncü gün

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 12:19 | Son Güncelleme

Hassa ilçesi Amanos Dağı eteklerinde kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları devam ediyor - Küçük Ufuk, kara ekipleri, eğitimli köpekler ve hava araçlarıyla, dere yatakları ile ormanlık alanda aranıyor

Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağı eteklerinde 4 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

Ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan Tatar'ın son görüldüğü su kaynağı ile mahalle ve Amanos Dağları eteklerinde komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.

Kara ekipleri 150'ye yakın personel ve vatandaşların desteğiyle mahalle çevresindeki dere yatakları, çiftlik evleri, ormanlık alan ve bahçelerde özel eğitimli köpeklerle arama yaparken, güvenlik güçleri ayrıca insansız hava araçlarıyla Ufuk'a ait bir iz arıyor.

Kırıkhan ilçesinde ikamet eden Ufuk'un annesi Durdu Tatar ve babası Muhammet Tatar da mahalledeki yakınlarının yanında endişeyle çalışmaları takip ediyor.

Amanos eteklerinde bulunan Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yakınlarına 1 Temmuz Pazar günü ailesiyle ziyarete giden Ufuk Tatar (6), zihinsel engelli bir akrabasıyla ormanlık alandaki kaynaktan su doldurmaya gitmişti. Bir süre sonra çocuğu su kaynağının bulunduğu alanda bırakarak bölgeden ayrılan aile yakını, geri döndüğünde Tatar'ı bulamamıştı.

Ufuk Tatar'ın kaybolduğunu fark eden ailesinin durumu ilgililere bildirmesi üzerine arama başlatılmıştı.

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