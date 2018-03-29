HABER

Uganda'da "büyücülüğe destek veren" 23 radyo kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 02:31 | Son Güncelleme

Uganda İletişim Komisyonu büyücülüğü teşvik ettiği ve insanları dolandırdığı gerekçesiyle 23 radyoyu kapattı

KAMPALA (AA) - Uganda'da hükümetin, büyücülüğü teşvik ettiği ve insanları dolandırdığı gerekçesiyle 23 radyo istasyonunun yayınına son verdiği bildirildi.

Uganda İletişim Komisyonu (UCC) Sözcüsü Pamela Ankunda, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 radyo kanalının büyücülük içerikli reklam yapması ve elektronik sahtekarlığa yardım ve yataklık etmesi nedeniyle lisanslarının iptal edildiğini söyledi.

Ankunda, lisansları iptal edilen radyoların UCC tarafından belirlenen yayın standartlarına uymadığını belirterek, bu kanalların büyücülüğü destekleyen ve teşvik eden yayın anlayışından kaçındıkları takdirde yeniden lisanslarını alabileceğini ifade etti.

Öte yandan yerel bir gazeteye de açıklamalarda bulunan Ankunda, "Onlarca radyo kanalı büyücülüğü teşvik ediyor. İnsanlar bu radyolarda AİDS ve kanser gibi hastalıkları tedavi ettiklerini iddia ederek halkı dolandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Büyücülüğün uzun yıllardır revaçta olduğu Afrika'daki birçok ülkede, yalancı peygamberlerden geleneksel şifacılara, HIV ve diğer hastalıkları tedavi edebilecekleri iddiasıyla insanları kandıran binlerce büyücü bulunuyor.

Özellikle Tanzanya, Uganda, Kenya ve Gana'da büyücülerin genç yaştaki çocukların yanı sıra pigment eksikliği nedeniyle cilt hastalığına sahip olan albinoları öldürerek onların bazı uzuvlarını büyülerinde kullandığı iddia ediliyor.

Tanzanya'da 2000 yılından bu yana aralarında çocukların da olduğu en az 75 bin albinonun büyücüler tarafından öldürüldüğü, 62 binden fazla kişinin ise vücutlarındaki yaralanmalarla kaçmayı başarabildiği belirtiliyor.

TSK'dan son dakika Afrin açıklamasıTSK'dan son dakika Afrin açıklaması
Çiftlik Bank'ın 'beyin takımı' deşifre edildi!Çiftlik Bank'ın 'beyin takımı' deşifre edildi!
Anadolu Ajansı'ndan ilginç 'Afrin' eleştirisiAnadolu Ajansı'ndan ilginç 'Afrin' eleştirisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Albino büyücülük kampala radyo istasyonu Uganda

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Kan donduran görüntüler! 22 insanı yemişti...

Kan donduran görüntüler! 22 insanı yemişti...

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

İlginizi Çekebilir

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Son dakika! Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki son depremler nedeniyle okullar tatil edildi

Son dakika! Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki son depremler nedeniyle okullar tatil edildi

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan kimyasal hadım ve iyi hal indirimi açıklaması

Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan kimyasal hadım ve iyi hal indirimi açıklaması

Atatürk tişörtüyle Meclis'e girememişti! Yasal süreç başladı

Atatürk tişörtüyle Meclis'e girememişti! Yasal süreç başladı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi

Gaybubet operasyonu: 600 polisin katılımıyla başlatıldı

Gaybubet operasyonu: 600 polisin katılımıyla başlatıldı

Jandarma görünce şoke oldu!

Jandarma görünce şoke oldu!

PKK'ya darbe üstüne darbe!

PKK'ya darbe üstüne darbe!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.