Uganda'da trafik kazası: 22 ölü

KAMPALA (AA) - Uganda'nın Kiryandongo bölgesinde bir yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre en az 22 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberde, polis yetkilisi Allan Julius Hakiza, Kiryandongo bölgesindeki Kampala-Gulu otoyolunda meydana gelen kazada bir yolcu otobüsünün önce traktöre ardından da karşı taraftan gelen kamyona çarparak şarampole devrildiğini söyledi.

Hakiza, kazada en az 22 kişinin yaşamını yitirdiğini çok sayıda kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Öte yandan Uganda Kızıl Haç yetkililerinden yapılan açıklamada ise trafik kazasında 40'ın üzerinde kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Trafik kazalarının sıklıkla yaşandığı Uganda'da Ulaştırma Bakanlığının verilerine göre ülkede 2015-2017 yılları arasında 9 binden fazla insanın trafik kazalarında yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

