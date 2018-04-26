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Uganda'dan Bahçelievler Belediyesi'ne ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 18:24 | Son Güncelleme

Uganda'dan Bahçelievler Belediyesi'ne ziyaret

İSTANBUL (AA) - Uganda'dan gelen Jinja Belediye Başkanı Majit Bitambuze ve beraberindeki heyet, Bahçelievler Belediyesi'ni ziyaret etti.

Bahçelievler Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Uganda'nın ikinci büyük şehri olan Jinja ve Bahçelievler belediyeleri arasında imzalanan kardeş belediye protokolü çerçevesinde, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu’nun davetlisi olarak Bitambuze ve beraberindeki heyet, İstanbul'a geldi. Heyet, belediyeye ziyarette bulundu.

Osman Develioğlu, belediye olarak, insan odaklı, kaliteli hizmetlere imza attıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Jinja şehri arasında imzalanan kardeş belediye protokolü sayesinde tüm Uganda'yı kardeş biliyoruz. Tabi kardeş şehir olmak ülkeler arasında, insanlar arasındaki diyaloğu, yakınlığı daha çok arttırır. Ülkeleri yakınlaştırmak için kültürel alışveriş ve ticaret önemlidir. Dünya çok büyük bir yer gibi görünüyor ama dünya artık küçüldü ve bir köy haline geldi. Böyle iç içe dünyada insanların birbirlerini daha iyi tanıması, sevmesi, birbirlerine daha çok yakınlaşması önemlidir diye düşünüyorum. Ben bu çerçevede ülkemize ve ilçemize geldiğiniz için sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum."

Jinja Belediye Başkanı Bitambuze de, Bahçelievler'de görme fırsatı buldukları belediyecilik faaliyetlerinin ilham verici olduğunu ve benzer projeleri kendi şehirlerinde de uygulamak için çaba sarf edeceklerini belirtti.

Bitambuze ve beraberindeki heyet, Bahçelievler ve belediyecilik çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette Uganda'da yardım faaliyetlerinde bulunan İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı temsilcileri Şükrü Dinçer ve Orhan Başkaya da hazır bulundu.

Konuk heyet, İstanbul'da kalacakları süre içerisinde kentin tarihi ve turistik yerlerini de görme fırsatı bulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Jinja Belediye Başkanı Majit Bitambuze Uganda

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