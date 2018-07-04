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Ugandalı kardeşlere yönelik cinayet ve cinsel saldırı davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 16:48 | Son Güncelleme

Uganda uyruklu Violet Nantaba'nın öldürülmesi ve kardeşi Beatrice Babirye'nin cinsel ve fiziksel saldırıya maruz kalmasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı - Mahkeme heyeti, iki sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı - Heyet, sanık Rafiyev'e ayrıca "cinsel istismar" ve "nitelikli yağma" suçundan 20 yıl hapis cezası verdi

İSTANBUL (AA) - Uganda uyruklu Violet Nantaba’nın öldürülmesi ve kardeşi Beatrice Babirye'nin cinsel ve fiziksel saldırıya maruz kalmasına ilişkin yargılanan 2 sanığa ''kasten öldürme'' suçundan müebbet, sanık Rafiyev'e ayrıca ''cinsel istismar'' ve ''nitelikli yağma'' suçundan 20 yıl hapis cezası verildi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Kanan Rafiyev, Sunay Hasanov ile mağdur Beatrice Babirye'nin avukatları katıldı.

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, beraatlerine ve tahliyelerine karar verilmesini talep etti.

Son savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık Rafiyev ve Sunay Hasanov'u, maktul Nantaba'yı öldürdükleri gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptıran heyet, sanık Hasanov'un ''ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun''nun da silahtan sayılan muşta taşıdığı gerekçesiyle 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Heyet ayrıca, sanık Kanan Rafiyev'in ''kasten yaralama'' suçundan beraatine, mağdur Babirye'e yönelik ''cinsel istismar'' suçundan 10 yıl, ''nitelikli yağma'' suçundan da 10 hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, iki sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.

-Mütalaadan

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Düzgün, bir önceki celse davaya ilişkin esas hakkında hazırlayıp sunduğu mütalaasında, olayda darbedilen Beatrice Babirye ile yine olay sırasında hayatını kaybeden Violet Nantaba'nın Uganda vatandaşı oldukları, Türkiye'ye daha önce turist olarak geldikleri ve Fatih'te ev kiraladıkları belirtilmişti.

Kardeşlerin geri dönüş parasını biriktirmek için erkeklerle para karşılığında birlikte oldukları anlatılan mütalaada, olay günü sanıklarla para karşılığında anlaştıkları ifade edilmişti. Mütalaada olay şöyle özetlenmişti:

''Kardeşlerin, sanıklardan 340 TL aldıkları, cinsel ilişkiye girdikleri, sanık Kanan Rafiyev'in ikinci kez ilişkiye girmek istediği ancak müşteki Beatrice'nin ise istememesine rağmen sanık Rafiyev'in zorla cinsel ilişkiye girmeye çalıştığı anlaşılmıştır. Bu sırada, müşteki Beatrice'nin sesini duyan kız kardeşi, onların bulunduğu odaya geldiği arkasından da diğer sanığın odaya geldiği, burada sanıkların iki kardeşi de darbetmeye başladığı ve aralarında çıkan tartışma sonucunda sanık Sunay'ın maktul Violet'in önce boğazını tuttuğu, daha sonra vantilatör kablosu ile boğazını sıkarak öldürdüğü anlaşılmıştır. Diğer kardeş Beatrice'nin darbedildiği, aldığı darbeler sonucunda ise bayıldığı tespit edilmiştir.''

Mütalaada, sanık Rafiyev'in ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması, diğer sanık Sunay Hasanov’un ağırlaştırılmış müebbet ile 6 aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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Ugandalı kardeşlere yönelik cinayet ve cinsel saldırı davası

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