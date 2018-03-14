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Uğradığı saldırıda ölen güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 14:25 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden güvenlik korucusu, son yolculuğuna uğurlandı.Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi’nde evinin önünde 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden güvenlik korucusu Metin Ertaş için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Van’ın Edremit ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden güvenlik korucusu, son yolculuğuna uğurlandı.
Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi’nde evinin önünde 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden güvenlik korucusu Metin Ertaş için bugün cenaze töreni düzenlendi. Güvenlik korucusunun Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle saatlerinde Şabaniye Hacı Ömer Camii’ne getirilerek özgeçmişi okundu. Kılınan cenaze namazının ardından Ertaş’ın naaşı, defnedilmek üzere Şabaniye Mezarlığı’na götürüldü.
Cenaze törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kurum amirleri, askeri erkan, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

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