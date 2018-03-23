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Uğruna 5 kişiyi öldürdü! Katliam köyünden son görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 13:39 | Son Güncelleme

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de 5 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıda yaşamını yitiren bakkal Celal Koral'ın cenazesi, köyünde toprağa verildi. Saldırgan Fırat Y'nin evlenmek istediğini öne sürerek uğruna cinayet işlediği P. Esen, köye geldi. P. Esen'in üzüntülü ve bitkin olduğu gözlendi.

Koral'ın cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki otopsinin ardından Ortaköy'e getirildi.
İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer tarafından köy mezarlığında kılınan namazın ardından Koral'ın cenazesi, gözyaşları içerisinde defnedildi.

Cenaze törenine, Koral'ın yakınları ile Vali Davut Gül, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Şarkışla Kaymakam Vekili Yusuf Cankatar, Şarkışla Belediye Başkan Vekili Musa Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan saldırgan Fırat Y'nin evlenmek istediğini öne sürerek uğruna cinayet işlediği P. Esen de Adana'dan Ortaköy'e geldi. P. Esen'in üzüntülü ve bitkin olduğu gözlendi.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden bakkal Celal Koral'ın oğlu Taylan Koral'ın cenazesinin ise annesi tarafından götürüldüğü Adana'da defnedileceği öğrenildi.

Olayda yaşamını yitiren babaanne Cennet, dede İbrahim ve Tarık Esen'in cenazelerinin yarın sabah Ortaköy'de toprağa verileceği belirtildi.

Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de Fırat Y, evlenmek istediğini öne sürdüğü P. Esen'in babası Tarık Esen ile dedesi İbrahim ve babaannesi Cennet Esen'i, daha sonra köydeki bakkalda Celal ile oğlu Taylan Koral'ı öldürmüştü. Saldırının ardından Kahramanmaraş'ta yakalanan Fırat Y, getirildiği Şarkışla'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. ****

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Şarkışla Ortaköy cinayet katliam

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
250 gram neler yaptırıyor kendini bilmezlere.
It kopukla gezmenin bedeli ... yazık allah rahmet etsin
agzina saglik kardesim simdiki nesil nerde soytari kopuk var yanyana
kardes fındık kadar beyinle Deryalar kadar yorumlar yapmayın ailesinden isteniyor vermiyorlar sarkinti oluyor pislik savcılığa şikayet ediliyor kızın yada başkasının günahına girmeyin ayıp günah 5 can gitmiş sen halen bilmislik peşindesin. ..
yazık ya
engeller ortadan kalktığına göre evlenebilirsiniz aptallar
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